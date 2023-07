El grave problema de salud de la actriz que fue la Chilindrina tras 'El chavo del 8'

Muchas generaciones crecieron mirando 'El chavo del 8' la popular serie producida por Chespirito y Enrique Segoviano. Por esta razón, miles de personas recuerdan a María Antonieta de las Nieves, la actriz mexicana que se encargó de interpretar el personaje de la Chilindrina, la alegre hija de Don Ramón y amiga cercana del Chavo. Gracias a su participación en el programa, la actriz obtuvo gran reconocimiento internacional, pero parece que no todo fue color de rosa.

Chespirito y María Antonieta en 'El chavo del 8'. Imagen de Instagram.

La comediante reveló que tuvo un grave problema de salud a causa de su paso por el popular programa de televisión. Hace un tiempo atrás, María Antonieta participó en una entrevista con Yordi Rosado y allí abrió su corazón para hablar de esto. Aparentemente, detrás de la tierna niña de coletas desiguales, pecas y gafas se escondía un secreto que salió a la luz años después de el lanzamiento del programa.

De acuerdo a las declaraciones de la actriz, para darle vida a la Chilindrina decidió vendarse los pechos, puesto que su personaje era una niña. Sin embargo, este detalle le trajo severos problemas de salud. Al parecer, María Antonieta comentó que fue una etapa muy difícil de su vida porque si bien se vendaba los pechos para verse más profesional, le ocasionaba mucho dolor.

La Chilindrina es uno de los personajes más queridos

"Para verme niña me las apachurraba, me las vendaba, y decían: 'Ay, qué profesional es María Antonieta, mírala, qué niña se ve'", comentó la actriz y luego agregó: "Pues cómo no, si me estaba ahogando". A continuación explicó que las primeras veces que se colocó la venda se le cruzaban varios pensamientos por la mente y uno de ellos era: "A ver... ¿Hasta dónde aguanto?".

María Antonieta de las Nieves se dedica a viajar en la actualidad. Imagen de Instagram.

Después de esto la mexicana explicó que se casó, tuvo a su hijo y le salieron tumores en los senos. "No podía alimentar bien a mi bebé porque no salía leche", sentenció la intérprete de la Chilindrina. La actriz vivió esta terrible situación principios de los 2000 porque pasó por un proceso de inflamación así que le tuvieron que sacar tumores y grasa y esto le causó una infección generalizada.

Luego de esto la operaron, le pusieron unas prótesis pero se las sacaron porque eran muy grandes. "La última vez que me operé fue para quitarme las dos prótesis porque creían que tenía yo cáncer", reveló María Antonieta. Afortunadamente, después de varios análisis le dijeron que los tumores no eran cancerígenos ni malignos.