Catherine Fulop se llevó todas las miradas con este nuevo video

Un día más, Catherine Fulop se llevó todas las miradas con el contenido que compartió en su cuenta de Instagram. En esta popular red social, la actriz venezolana-argentina cuenta con más de tres millones de admiradores que están pendientes de todo lo que comparte y llenan sus publicaciones de 'me gusta' y comentarios.

Catherine Fulop

Ahora, la artista hizo reír a más de uno con un pequeño video. "La amiga tóxica que se enoja cuando te ve con otra. ¿Eres esa?", escribió junto a las imágenes.

Los mensajes no demoraron en aparecer. "Jajaja. Quién diría nosotros los venezolanos tomando mate y con este frío", "Tan linda. Gracias por hacerme reír", "Sos muy genial", "Se te quiere", "Ya quisiera yo que fueras mi amiguita re tóxica" y "Es hermosa", son algunos de los tantos comentarios que se alcanzan a leer.

Catherine Fulop

Si bien hoy Fulop no está trabajando en la TV, tiene una larga trayectoria delante de las cámaras. Su salto a la fama fue en 'Abigail' y también se lució en grandes producciones como 'Pasionaria', 'Mundo de fieras', 'Déjate querer', '¡Grande, pa!', 'Cara bonita', 'Rebelde way', 'Los ex' y 'Taxxi, amores cruzados', entre otras.

También, Cathy participó en largometrajes y brilló en 'Mercenarios', 'Marigold' y 'Solos en la ciudad', por nombrar algunos de ellos.

¡Mira el nuevo video de Catherine!