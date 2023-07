Te sorprenderá los actores que odiaron besar a sus co-estrellas

Besar a una estrella de Hollywood puede ser un sueño para muchos, pero hay ocasiones donde es pura ilusión. Los actores tienen que recrear las escenas románticas y llenas de pasión, sin embargo no siempre sucede en la realidad. Algunos actores han revelado que no la pasaron tan bien besando a su co-estrella, ya sea porque vivieron una situación incómoda, hubo bromas de por medio, no había química u otras cuestiones embarazosas.

Liam Hemsworth y Jennifer Lawrence participaron en la saga de 'Los juegos del hambre', así que trabajaron en varias películas juntos. Una vez, el actor participó en una entrevista en 'The Tonight Show' y Jimmy Fallon le preguntó cuál fue la escena más incómoda o extraña que grabó, pero la respuesta dejó a todos atónitos. Al parecer la celebridad reveló que siempre que tenía que besar a Lawrence le resultaba incómodo porque son amigos desde hace años. "Ella es una de mis mejores amigas, la quiero, pero si teníamos una escena de besos, ella comía ajo o atún o algo que fuese repugnante a propósito", expresó Hemsworth.

Liam Hemsworth y Jennifer Lawrence en la premiere de 'Sinsajo parte dos'. Imagen de archivo.

Otra de las celebridades que habló sobre esto fue Reese Witherspoon. Aparentemente cuando la actriz trabajó en 'Agua para elefantes' su personaje tuvo un romance con el personaje de Robert Pattinson, pero el beso no salió muy bien. "Rob posiblemente tuvo el resfriado más espantoso de todos los coprotagonistas con los que he tenido que hacer una escena de amor en toda mi vida", sentenció Reese en una entrevista para In Touch. La estrella comentó que su compañero se veía terriblemente enfermo y contagioso, así que a cada rato se soplaba la nariz "y no era atractivo".

En el mundo de las telenovelas también pasan este tipo de situaciones. En una oportunidad, Arturo Peniche confesó en el programa 'Suelta', que no disfrutaba los besos con su co-protagonista, Thalía en 'María Mercedes'. De acuerdo a sus declaraciones, a la artista le encantaba ir a comer a un restaurante de mariscos, así que llegaba a grabar con olor a pescado. En una ocasión, el actor decidió vengarse, así que minutos antes de grabar una escena de besos con ella mordió una cebolla morada.

Thalía y Arturo Peniche fueron pareja en la novela 'María Mercedes'. Imagen de Televisa.

Otra de las parejas que no la pasó bien besándose frente a cámara fue Angelina Jolie y Matt Damon. Cuando trabajaron juntos en la película 'El buen pastor', ambos se sintieron muy incómodos a causa de su entrañable amistad. Según el sitio oficial de Metro, Damon expresó: "Somos viejos amigos, así que fue como besar a mi hermana: ¡realmente incómodo y, en general, horrible!".