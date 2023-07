Desde Miami, Jimena Barón elevó la temperatura con un look muy osado

Jimena Barón decidió poner privada y posterior a su tour musical, empacó sus cosas y se fue rumbo a Miami para continuar componiendo sus próximos sencillos. Así fue cómo la cantante lo compartió vía Instagram detalle de sus primeros días allá.

"Los últimos 3 días soy todas estas porque ando entrando al estudio todos los días pero paso a saludar. El café vino mitad y mitad y yo le hice el arte del yin yang porque ando con una paz y armonía que jamás experimenté antes", reza la descripción qué Jimena Barón puso en su último carrete super intenso y extenso en el qué mostró todo el paso hacia el estudio luciendo todos los días un outfit clásico distinto, desde un vestido combinando rosa claro con fucsia, hasta unos más descontracturados cómo remerones de estampa, tops deportivos y para acompañar una campera de jean.

"Me compré el iPhone 14milquinientos plus Maxpro que viene con microondas y ventilador pero se me borró todo porque soy mi abuela, pero me quedó la foto del día que adoptamos a Torino que es justo del mismo color del café que diseñé ayer. No tengo WhatsApp. Los quiero mucho", cerró refiriendose a la compra de último momento qué tuvo qué hacer contando con algunas fallas en el tema manejo y haciendo mención a una foto vintage del día qué Torino llegó a su hogar.

Además de compartir outfits y sus días a pura exigencia desde el estudio de Miami, Jimena en sus ratos libres al igual qué tantas otras celebrities aprovechó para presumir su figura en modo selfie y otra en la qué jugó al límite de la censura.

En la primera se la observó desde el estudio con un corpiño y jean, mientras qué en la otra desde la habitación se mostró semi desnuda y sosteniendo su nuevo celular.

