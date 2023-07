Así fue el reencuentro de Chyno Miranda y Nacho

Chyno Miranda y Nacho sorprendieron con un reencuentro en vivo y en directo. Los integrantes del dúo Chino & Nacho ofrecieron un concierto privado y los fans se ilusionan con la posibilidad de que comiencen una nueva gira juntos. Se trata del primer concierto que da el oriundo de La Guaira en mucho tiempo.

Los últimos años no han sido nada fáciles para Chyno Miranda, el artista que ahora tiene 38 y que debió atravesar por serios problemas de salud. Una neuropatía periférica que se le presentó tras contraer coronavirus fue uno de los motivos que llevó al venezolano a dejar de lado su carrera artística por un tiempo considerable.

En lo personal también tuvo dificultades, y la separación de Natasha Araos, la madre de su hasta ahora único hijo, fue el hecho más destacado en este aspecto.

Todo esto explica el fervor que generó la reciente presentación en público del oriundo de La Guaira. Además de ser el primer concierto que brinda en unos 2 años, Miranda lo dio junto a Nacho, su gran amigo y compañero en el dúo Chino & Nacho.

Chino & Nacho: todo sobre el concierto que marcó el regreso de Chyno Miranda a los escenarios

“¡Mi gente! No hay mejor terapia que la felicidad. Juntos de nuevo. ¡Bendiciones para todos!”, escribió Chyno Miranda en su cuenta de Instagram compartiendo con todo el mundo sus impresiones del concierto sorpresa que dio junto a Nacho.

El show tuvo lugar en Venezuela, el país natal de ambos cantantes. Fue un concierto playero de carácter privado que dieron en Lechería, en el estado de Anzoátegui.

Chino & Nacho cantaron algunas de sus grandes canciones, entre ellas "Me voy enamorando", "Báilame" y "Ese hombre soy yo". Por otra parte, ambos estuvieron bien acompañados, ya que se pudo ver que entre el público se encontraba Astrid Falcón, la nueva novia de Miranda, y Melany Mille, la futura esposa de Nacho. El dúo Chino & Nacho comenzó en 2007. Mi niña bonita y Andas en mi cabeza son algunas de sus canciones más famosas.

La reacción de los fans en redes sociales no podría haber sido mejor. En primer lugar, lo que más se destacó fue el buen estado de salud que parecería presentar Chyno. “Verte de pie me da una alegría enorme”, escribió una seguidora en su cuenta de Instagram.

Por último, y como no podía ser de otra manera, no faltaron los que se mostraron entusiasmados con la posibilidad de que este reencuentro sea el punto de partida para una nueva etapa del dúo y, por qué no, de una nueva gira.