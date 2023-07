Ángela Aguilar presume un bellísimo vestido y se convierte en la más halagada de internet

Ángela Aguilar es una popular artista en la industria musical conocida por tener una poderosa voz. La cantante ha dejado una huella en el regional mexicana al igual que su familia, puesto que es hija del cantante y productor Pepe Aguilar, y nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Recientemente, la joven se posicionó en el centro de atención y se convirtió en la joven más halagada de la red.

La cantante utilizó su cuenta personal de Instagram para publicar una fotografía de los Premios Juventud 2022. Una postal donde la joven lució un bellísimo vestido dorado con un tocado del mismo color. En aquella ocasión, Ángela llevó un bellísimo diseño que tenía alrededor de 2500 "milagritos" dorados, porque la muchacha estaba convencida de que estas figuras le ayudarían a salir vencedora en las categorías donde estaba nominada.

Ángela Aguilar es una cantante y compositora con nacionalidad estadounidense y mexicana. Imagen de Instagram.

Los "milagritos" mexicanos son figuras en forma de corazón que se utilizan como ofrenda para pedir un milagro o agradecer por uno. Aparentemente, se encuentran colgados en las puertas de las casas y sirven como amuletos de protección. Por lo general están tallados en madera, pero la realidad es que se pueden hacer con otro material. Aguilar eligió cubrir su vestido con estas insignias para acudir con suerte a los Premios Juventud 2022.

Así son los "milagritos" mexicanos. Imagen de Zancada.

La prenda llena de "milagritos" le trajo fortuna a la cantante porque ganó en dos categorías diferentes: "Artista Femenino – On The Rise" y "Álbum Regional Mexicano del Año" por su disco 'Mexicana Enamorada'. Por esta razón, hace unos días decidió revivir el momento y posteó varias postales en su perfil de Instagram. Por otro lado, en el pie de la publicación escribió: "Recordando mi vestido de milagritos para @premiosjuventud 2022. No saben lo emocionada que estoy para conducir!! Que tipo de vestidos quieren ver este año?".

Ángela Aguilar en los Premios Juventud 2022. Imagen de Instagram.

Ángela y Alejandra Espinoza serán la encargadas de conducir la vigésima edición de los Premios Juventud, que se lleva a cabo el 20 de julio en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico. Como si fuera poco, la hija de Pepe Aguilar obtuvo varias nominaciones en las categorías "Artista Premios Juventud Femenina", "Girl Power" y "Mejor Colaboración Regional Mexicana".