¡Increíble transformación! Kim Kardashian y North West prueban el divertido filtro de envejecimiento

Desde hace un tiempo atrás Tik Tok se instaló en nuestras vidas y hoy se considera como una de las plataformas sociales más importantes del momento, pues que tiene todos los condimentos necesarios: contenido audiovisual, atractivo y fugaz. Por esta razón, cada vez son más populares los videos de coreografías, recetas, inspiraciones de looks, lecturas de tarot y otras cuestiones. Recientemente se volvió viral un filtro que muestra a las personas en sus años de vejez y parece que Kim Kardashian y North West se animaron a probarlo.

Tik Tok se ha convertido en una plataforma muy popular para que los creadores de contenido y los famosos expresen su creatividad y talento. Los usuarios la utilizan principalmente para crear videos de corta duración con música y efectos divertidos. Hace unas semanas comenzó a circular un filtro capaz de mostrar cómo se ven las personas en el futuro, con unos años y arrugas más, así que millones de personas se han atrevido a probarlo.

Kim Kardashian y North West se la pasan compartiendo videos divertidos. Captura de pantalla de Tik Tok @kimandnorth.

Kim Kardashian y North West se la pasan subiendo videos divertidos y creativos a Tik Tok, de hecho tienen una cuenta conjunta @kimandnorth a la que suben todo tipo de contenido. Como la pequeña es menor de edad, la socialité maneja la cuenta y muchas veces comparte los clips que hacen para mostrar maquillaje, ropa, viajes y eventos. En esta oportunidad madre e hija se animaron a probar el filtro que te hace entrar en los años de vejez.

Esta vez Kardashian se probó el efecto mientras se realizaba un tratamiento facial para las ojeras. Cuando el filtro hizo efecto en su rostro exclamó: "Me veo preciosa", así que North apareció en el plano y quedó bajo los resultados del efecto. Sin embargo no se notaron las consecuencias de la vejez, así que Kim sentenció: "No pareces mayor. ¿Cómo es posible?", mientras la niña lanzaba una carcajada.

Mira el video

Kim y North son estrellas de la industria del espectáculo, así que se han convertido en reinas de Tik Tok y esto es indiscutible, puesto que cosechan más de 16 millones de seguidores. Como la pequeña es menor de edad, tiene varias reglas para utilizar la red social: únicamente se puede conectar desde el celular de su madre y no puede navegar para ver otros videos.