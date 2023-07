Demi Lovato habla de las secuelas que le quedaron después de la sobredosis

Demi Lovato es una de las artistas más queridas por la generación amante de 'Camp Rock' puesto que se consolidó como una de las cantantes y actrices más queridas al momento del estreno. Recientemente la estrella participó en el podcast Andy Cohen Live de SiriusXM y habló sobre su larga trayectoria en la industria del entretenimiento y también confesó algunos detalles sobre su pasado de drogas, alcohol y excesos. Actualmente, se ha convertido en una inspiración para famosos como Paris Hilton.

Demi Lovato nació el 20 de agosto de 1992 en Albuquerque. Imagen de Instagram @ddlovato.

Crecer como famoso en Hollywood puede presentar numerosos desafíos y presiones constantes. Las celebridades están expuestas a los medios de comunicación, a la atención persistente de sus fanáticos y todo el tiempo sienten que tienen que mantener el éxito para persistir en la cima. Por otro lado, la fama puede llevar a sentir una sensación de soledad, aislamiento, estrés y ansiedad, así que muchas celebridades sufren a causa de esto.

Demi Lovato ha lanzado nueve álbums de estudio y ha participado en series y también en concursos de talento como 'The X Factor'. Imagen de Instagram.

Demi Lovato padeció las consecuencias de la fama y estuvo sumergida en los excesos, de hecho en 2018 pasó por su última sobredosis. Según reveló en el podcast, este hecho le dejó terribles secuelas en su salud, ya que sufrió tres ataques cerebrales, un fallo multiorgánico, un ataque al corazón, una neumonía y además le dejó problemas de audición y de visión hasta la actualidad.

"Tengo discapacidad visual y auditiva hasta el día de hoy. Cada vez que miro algo, tengo puntos ciegos en mi visión cuando miro tu cara... Es un recordatorio constante para permanecer en el camino correcto, porque no quiero que eso vuelva a suceder", confesó Demi Lovato. La estrella agregó que no se arrepiente de las situaciones que ha vivido hasta el momento, pero la sobredosis le dejó terribles consecuencias, así que no quiere volver a pasar por eso.

"Lo más cercano a lo que me arrepiento es cuando tuve una sobredosis; desearía que alguien me hubiera dicho, uno, que era hermosa, porque no lo creía; y, dos, desearía que alguien me hubiera dicho que, si te sientas con el dolor, se pasa", sentenció Lovato. Al día de hoy, la cantante sigue enfrentando situaciones que la ponen a prueba pero se ha convertido en un ejemplo de superación. De hecho, la mismísima Paris Hilton la señaló como inspiración admirable en el lanzamiento de su libro 'Paris: The Memoir'.