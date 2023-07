Esto es lo que dijeron los protagonistas de la nueva serie de Disney sobre el rumor que dice que está inspirada en ALF

El viernes 14 de julio salió a la luz C.H.U.E.C.O, la primera serie de comedia de situación de Disney+ Latinoamérica, que reúne a varias estrellas de México y Argentina. Darío Barassi (100 Argentinos Dicen) y Agustín "Soy Rada" Aristarán son los actores protagónicos del lado argentino, mientras que Consuelo Duval (La Familia P. Luche), Santiago Torres, Maryel Abrego y Pato Alvarado representan a México.

La sitcom gira en torno de Juan Gustozzi (Barassi), "un profesor de música y padre de Delfina (Abrego), Martín (Torres) y Vicente (Alvarado), a quienes cría en su casa de México con la ayuda de Amanda (Duval), la ama de llaves", reza la sinopsis. Su vida cambiará por completo cuando reciba una importante herencia, a la que podrá acceder con la única condición de hacerse cargo de C.H.U.E.C.O (Rada), un chimpancé parlante y lleno de picardía.

C.H.U.E.C.O. se estrenó el 14 de julio en la plataforma de streaming Disney+. FOTO: @DISNEY

Con el deseo de conocer más sobre la serie y su elenco, MDZ pudo acceder a una entrevista en exclusiva con los protagonistas de la nueva sitcom de Disney+, previo a su estreno. En la charla, los actores Consuelo Duval, Maryel Abrego, Santiago Torres y Pato Alvarado revelaron por qué hay que ver C.H.U.E.C.O. y le hicieron frente a las comparaciones con otras producciones.

¿Cómo se sienten por el estreno de C.H.U.E.C.O.?

Consuelo Duval: Este sueño creo que, de alguna forma, empezó para nosotros en el 2022. Han pasado muchos meses, pues, de espera. Y ver que ahora sí es una realidad, que ahora sí tiene una fecha de estreno, que es el 14 de julio en punto de las cinco de la mañana, que es viernes, que la familia tendrá todo el fin de semana para encontrarse con 13 capítulos llenos de alegría, de diversión y de travesuras, pues es maravilloso. La verdad es que todos estamos ansiosos de que llegue este momento y que puedan conocer a C.H.U.E.C.O., que, te aseguro, que les va a cambiar la vida a todos.

¿Cómo le presentan ustedes a C.H.U.E.C.O a las personas que están por ver esta serie o que han visto el tráiler?

Maryel Abrego: Todos van a querer que sea su mejor amigo. Así como con nosotros fue nuestro confidente, nuestro compañero de aventuras, todos se van a enamorar de él y van a querer tenerlo en su casita.

Pato Alvarado: Sí, y yo creo que hay muchas palabras para definir a C.H.U.E.C.O, como divertido, desastroso, encantador, aventurero, destructor. Es todo. Tiene mil personalidades C.H.U.E.C.O.

Maryel: Se van a enamorar de él.

Santiago Torres: Y esta serie tiene esta magia de las sitcoms de antes y eso hace que sea increíble, porque es una melancolía hermosa que, además, va a unir a toda la familia cuando la vean. Y C.H.U.E.C.O. es increíble, o sea, todos amamos a C.H.U.E.C.O. y creo que es alguien que, en cuanto lo ves, te cae bien. Y, como dije, todos lo van a querer.

Maryel: Es un respiro ante la inmediatez de la vida. Estando tan adelantados todos en tecnología, inteligencia artificial, CGI; de pronto, darte una pausa y saber que cuentas con un producto en tu televisión que puedes compartir con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu primo, con tu abuelo, con tus perros, con tus mascotas, con quien sea, es un abrazo al corazón, porque es un alivio muy grande que todos van a sentir y, esperemos, disfruten como nosotros también disfrutamos haciéndolo. DARÍO BARASSI, CONSUELO DUVAL, AGUSTÍN "SOY RADA" ARISTARÁN, MARYEL ABREGO, SANTIAGO TORRES Y PATO ALVARADO CONFORMAN EL ELENCO DE "C.H.U.E.C.O.". FOTO: DISNEY

¿Disfrutaron el hecho de compartir las grabaciones con actores argentinos como Darío Barassi y Agustín “Soy Rada” Aristarán? ¿Ya habían tenido la oportunidad de actuar con ellos? Y, ¿cómo vivieron la experiencia?

Santiago: Fue increíble porque, al menos, a nosotros cuando nos hablaron nos dijeron “bueno, es una serie donde está Consuelo Duval”, y nosotros “¡Ohhh!”.

Maryel: Porque en México Consuelo es una reina.

Santiago: Y te dicen “y está Darío Barassi”.

Maryel: Y nosotros preguntamos “¿quién es?”.

Santiago: Pero creo que eso estuvo bien porque, para Darío debe haber sido muy extraño que tus coprotagonistas no te conozcan. Y también fue increíble porque, pues, lo conocimos desde cero, nos enamoramos de él. Nosotros sin ser fanáticos de Darío Barassi y sin conocer su comedia, y cuando llega y te habla, te mueres de la risa.

Consuelo: Exacto. Ahora entendemos por qué lo aman tanto.

Pato: Y eso demuestra lo divertido y gracioso que es Darío.

Maryel: Y sobre todo haberlo conocido desde la parte más humana de él, de sus debilidades; él llegando al set en la mañana, como que no toda esta estrella que es aquí.

Santiago: Nuestra diva.

Maryel: Claro, nuestra diva, que la amamos. Y con “Rada” nos pasó igual. A mí me sorprendió mucho conocer a “Rada” y darme cuenta que es un tremendo showman; por eso lo amamos. CONSUELO DUVAL INTERPRETA A AMANDA, LA AMA DE LLAVES DE LA FAMILIA GUSTOZZI. FOTO: DISNEY / INSTAGRAM @CONSUELODUVAL

A partir del lanzamiento del tráiler de C.H.U.E.C.O., se pudieron leer en las redes sociales muchas opiniones y críticas tanto positivas como negativas, porque ahora cualquier persona puede opinar, a veces, sin haber visto todo el contenido. Entre ellas, muchas personas compararon este producto con ALF. ¿Ustedes dicen que C.H.U.E.C.O. está inspirado en ALF o no tiene nada que ver? ¿Cómo los diferencian?

Consuelo: No, mira, yo no tuve la oportunidad de ver ALF, pero yo creo que una compañía como Walt Disney no se atrevería a poner como un producto original algo que no es original. Entonces, yo te aseguro que es un producto original y que no ha existido ni existirá otro C.H.U.E.C.O. Pueden compararlo por la añoranza, por el tema de la sitcom, como lo hacen con “Friends”, con lo que quieran, porque es una sitcom; porque se atreven a regresar al formato original de la comedia, que es la sitcom y que es de situación, con situaciones divertidas y locas, con niños y para adultos, y que está regresando a eso: al amor, a la unión. En mi cabeza no cabe el odio a un producto que ni siquiera han visto, que no conocen. Si después de ver los 13 capítulos no están de acuerdo, no les gusta, voy, pero prejuzgar creo que es algo que no se vale.

Maryel: Yo sí vi ALF, vi algunos capítulos con mis papás, y les aseguro que C.H.U.E.C.O. no tiene nada que ver, porque C.H.U.E.C.O. es algo que une a la familia; C.H.U.E.C.O. es un producto del que te enamoras; C.H.U.E.C.O. es un ser vivo que, a partir de que lo ves, no puedes dejar de vivir sin él. Y yo entiendo lo que dicen, porque hemos visto comentarios, claro, y nos da risa. A mí me emociona porque es algo de lo que la gente habla y que, seguramente, verán, por buena o mala. Mis papás me dicen “yo vi ALF y veo C.H.U.E.C.O. y me recuerda esta añoranza”; y digo “claro, recordar mi infancia, querer sentarme con mi hijo a ver algo que nos une, eso es lo que abrazo y lo que más me gusta de que C.H.U.E.C.O. tenga este esta base de sitcom norteamericana, adaptada a lo latino.

Pato: Yo no sé qué es ALF, pero les aseguro que C.H.U.E.C.O. va a ser una serie que les va a encantar y, también, C.H.U.E.C.O. no está inspirado en nada, porque C.H.U.E.C.O. sin siquiera inspirarse ya puede hacer reír a más de millones de personas y les va a encantar C.H.U.E.C.O.