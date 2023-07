En bikini, Belinda exhibe su cintura marcada en una imagen subida de tono

Belinda no para de conquistar al mundo con su belleza y talento a sus 33 años. La actriz que todos vimos crecer en la pantalla chica, desde que actuó en la telenovela juvenil “Amigos x Siempre”, supo trascender más allá de la actuación y de la música, dedicándose, actualmente, al modelaje y a ser toda una influencer de las redes.

Después de haber actuado en exitosas series como “Bienvenidos a Edén”, de Netflix, y seguir lanzando música con otras grandes agrupaciones como lo son Los Ángeles Azules, Belinda ha preferido dedicarse al modelaje y promoción de productos de diferentes marcas, desde la comodidad de su casa. No obstante, en varias ocasiones las firmas la invitan a disfrutar de viajes de ensueño que, por supuesto, la artista no se pierde.

BELINDA TIENE MÁS DE 16,4 MILLONES DE SEGUIDORES EN INSTAGRAM. FOTO: @BELINDAPOP

Precisamente, hace unas semanas, la intérprete de “Luz sin gravedad” viajó a Tailandia para trabajar en la promoción de productos de Pandora, una línea de joyería que tiene sede en ese país del sudeste asiático. Por ello, en la cuenta de Instagram de Beli, las últimas publicaciones giran en torno a su viaje y a las sesiones de modelaje que ha logrado en conjunto con la firma.

Belinda disfruta de sus vacaciones en Tailandia

Cada uno de los posteos que la estrella pop ha compartido se ha llenado de miles y miles de “me gustas”. Pero, fue el último que realizó el que casi alcanza el millón. Pues, en el mismo, Belinda presume su infartante figura, toda marcada, sobre todo, en el área abdominal. Las postales, fueron tomadas frente al espejo, por lo que se la ve mirando a la cámara mientras luce un conjunto color verde militar, compuesto por ropa interior y una remera mangas largas con abdomen descubierto.

LA ACTRIZ LUCIÓ UNA REMERA VERDE Y ROPA INTERIOR DEL MISMO COLOR. FOTO: @BELINDAPOP

Además, en el carrusel Beli también mostró que su desayuno del día fue un poco de arroz blanco y, de postre, un mango, desatando una ola de comentarios de sus fanáticos que la admiran por llevar ese tipo de dietas. “No juzgo a sus ex parejas...”; “Claramente Belinda no desayuna tacos dorados con carnita como yo”; “Con razón esta así. Solo come arroz azul con mango”; “Hola Belinda, soy tuyo. Gracias”; “Un día más sin ser Belinda”; “Las más icónica del mundo y la queso, beli, tú si representas a la Barbie humana”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.