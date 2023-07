Adara Molinero se decidió y se aleja de Bosco: reveló con quienes se quiere ir de viaje

Adara Molinero y Bosco Martínez Bordiú aprovechan su fama al máximo. Luego de haber sido la subcampeona y el campeón de Supervivientes, son una pareja feliz que pasa tiempo juntos disfrutando del premio que ganó él con el concurso, los 200 mil euros.

El pasado fin de semana se los vio juntos en Zamora, pasando un momento juntos de relajación y aventuras, al que se sumó Jonan Wiergo, otro de los finalistas del programa de Telecinco. Sin embargo, ahora la influencer de 30 años decidió que su próximo viaje lo hará con otros dos concursantes, pero sin su novio Bosco.

Adara Molinero y Bosco Martínez Bordiú, una de las parejas del momento en España.

A pesar de que Bosco y Adara tienen una muy buena relación, Molinero avisó que viajará con Jonan Wiergo (quizá se sume el novio de Jonan, al igual que en el fin de semana en Zamora) y con Alma Bollo, otra de las concursantes de Supervivientes que fue una de las últimas en ser eliminadas.

Cuando contó este viaje no incluyó a Bosco Martínez Bordiú, aunque quizá el sobrino de Pocholo se pueda sumar más tarde. También es un misterio dónde será el viaje, aunque se presume que podría ser una escapada dentro de España, al igual que la de Zamora.

Los problemas de salud de Adara Molinero

La madrileña sufre aún las consecuencias de haber estado casi cuatro meses en Honduras. En una historia de Instagram, le contó a sus seguidores los problemas que tiene. "Quiero que veáis mi tripita. Sigue súper hinchada. Menos mal que le estoy poniendo solución. Uf, fatal", describió Adara Molinero mientras se filmaba la panza.

Adara Molinero mostró su panza en Instagram con la intención de compartir con su público las secuelas de su paso por el reality Supervivientes.

Por este problema, la ganadora de Gran Hermano Vip 7 se contactó con Blanca García-Orea, una conocida nutricionista: "He ido a ver a Blanca, que es una pedazo de crack con todo el tema de la alimentación y las bacterias y me va a hacer la prueba del elicobacter, la de SIBO y de algunas más y voy a cambiar mi alimentación por completo y voy a intentar tener mi tripita sana".

Sin embargo, avisó que lo hará luego del mencionado viaje: "Voy a empezar a hacer pequeños cambios en mi alimentación. La dieta no la empiezo esta semana, sino la semana que viene porque me voy de viaje con Alma y Jonan y entre que sales a comer fuera, un vinito, marcha y tal no se puede hacer bien y las cosas hay que hacerlas bien".