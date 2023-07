Sol Pérez conquistó miles de corazones con este video

Una vez más, Sol Pérez conquistó miles de corazones con el contenido que compartió en su cuenta de Instagram. Ahora, subió un pequeño clip mostrando cómo se preparó para la última entrega de los Premios Martín Fierro, a los que asistió por estar nominada en la terna a mejor panelista por su trabajo en Telefe.

Compitió junto a Yanina Latorre y Mariel Di Lenarda. Finalmente, fue esta última quien se llevó el galardón y coronó una excepcional carrera de más de 20 años como periodista.

Pérez fue acompañada al evento por su futuro marido, Guido Mazzoni, quien protagonizó un divertido momento. "Como saben, yo siempre desaparezco cuando hay cámaras. La estrella es Sol", contó el empresario a pedido de la panelista.

Sol Pérez

Y continuó: "De repente veo que sale Sol y yo me escondo. Me quedo justo en la puerta de entrada principal de los Martín Fierro. Entonces, pasa una persona súper conocida. Una mujer".

Sol Pérez y Guido Mazzoni en los Martín Fierro

"Y me dice 'qué noche difícil hoy. Cuidando todo, ustedes'. Yo estaba en el perímetro de seguridad -agregó el novio de Sol-. Después de eso, entré con una timidez total. Me caí del bocho… Pero yo me hubiera confundido igual si estaba alguien ahí parado".