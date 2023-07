Qué fue de la vida de AnaSophia Robb, la niña rubia caprichosa de “Charly y la fábrica de chocolate”

“Charlie y la fábrica de chocolates” es una de las novelas más memorables de Roald Dahl, que ha tenido varias adaptaciones en el cine. Es más, una nueva película sobre el chocolatero saldrá a la luz en diciembre de este año, con el protagónico de Timothée Chalamet. Sin embargo, muchos aseguran que es la del 2005, con el Willy Wonka de Johnny Depp, la mejor de todas las adaptaciones.

La película del 2005 contó con la dirección del gran Tim Burton, además de tener a Johnny Depp en la piel de Wonka. Además, el elenco estaba formado por Freddie Highmore, Noah Taylor, David Kelly, Philip Wiegratz, Julia Winter, AnnaSophia Robb y Mike Teavee. Lo cierto es que solo algunos de los niños que se ganaron el boleto dorado siguieron triunfando en el cine. Sobre todo, quien trascendió fue Highmore quien tuvo otros papeles importantes en “Bates Motel” y “The Good Doctor”.

LA ACTRIZ TENÍA 12 AÑOS CUANDO TRABAJÓ EN "CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATES". FOTO: ARCHIVO

Cada tanto puede surgir la pregunta sobre qué fue de la vida de los demás actores de la película. En ese sentido, esta vez quisimos responder a la pregunta, pero enfocándonos en una actriz en concreto. Se trata de AnnaSophia Robb, quien le dio vida al personaje de Violeta Beauregarde, la niña rubia, egocéntrica y competitiva que fue eliminada del concurso.

Qué fue de AnnaSophia Robb

Lo cierto es que antes de ponerse en la piel de Violeta, AnnaSophia había actuado en varios comerciales y fue extra en un episodio de “Drake y Josh”. Pero fue gracias a su papel en “Charlie y la fábrica de chocolates” que ganó más popularidad.

Luego, la actriz interpretó a Leslie Burk en “Puente hasta Terabithia”, a Bethany Hamilton en "Soul Surfer" y la joven Carrie Bradshaw en "The Carrie Diaries", una precuela de “Sex and The City”. Actualmente, Robb tiene 29 años y sigue actuando pero en series de televisión como “Dr. Death” (2021) y “The Expecting” (2020). Asimismo, sigue modelando para distintas firmas como Armani Beauty en grandes eventos.