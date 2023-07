Karol G lanzó “S91”: así fue la reacción de su madre al ver el videoclip

“S91” es el título de la nueva canción de Karol G, que salió a la luz la noche del jueves 13 de julio y que, tan sólo a 14 horas de su publicación, sobrepasó las 3 millones de visualizaciones, únicamente en YouTube. Con un poderoso mensaje, la “bichota” quiso explorar su lado más espiritual y empoderado, tanto en la letra como en el videoclip, causando sensación.

“La vida está llena de situaciones lobas vestidas de ovejas… pero SIEMPRE hay algo que te protege y que pelea a tu favor. No para ganar hay que ser el primero. Todos los días ganamos de formas diferentes sin ser ‘los primeros’. Todos somos capaces de nadar en medio de tiburones… es cuestión de la tranquilidad, de calma y de la confianza que tengamos en nosotros mismos. Cuando todo se hace con amor y con consciencia, tarde o temprano el resultado es el mismo: plenitud y con el alma fuerte como pantera”, escribió Karol G junto a un fragmento del videoclip que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

EL VIDEOCLIP DE "S91" ALCANZÓ LAS 3 MILLONES DE VISUALIZACIONES EN YOUTUBE EN MENOS DE 14 HORAS. FOTO: CAPTURA YOUTUBE



Y, para finalizar con el mensaje de superación, Karol puso: “Cuando estamos en una situación difícil, dolorosa, incómoda, la evitamos, no la aceptamos, nos oponemos, cuando en realidad a veces sólo deberíamos dejarnos llevar porque Dios, el universo o en lo que sea que tú creas, tiene un plan mucho mejor. Enfócate en ti y en tus fortalezas, lo demás son cosas que aparecen en la vía, que cuando las pasas ellas se quedan ahí, en el camino”.

La reacción de la madre de Karol G al videoclip de “S91”

Sin dudas, tanto el videoclip como la letra de “S91” conmovieron a sus millones de fanáticos, como también, a sus familiares y personas que forman parte de su círculo cercano. Por supuesto, entre ellos, no podemos dejar de mencionar a Martha Navarro, la mismísima madre de la cantante de 32 años. Pues, Karol compartió una historia temporal de Instagram con la reacción de su mamá al ver, por primera vez, el video.

En el video que subió, se puede escuchar a Carolina decirle a su madre: “¿Por qué se puso a llorar? Dígame a qué le recordó”. Por su parte, Martha, quien tiene los ojos llorosos sólo pudo responder: “Ay no, mamita, no me ponga así”. Y, en seguida, llamó a su marido para que también viera el video.

La emotividad detrás de la reacción de su madre, podría tener que ver con el hecho de que ella fue quien le enseñó a Karol a rezar el Salmo 91, que habla de confiar en Dios como refugio y como el librador de las trampas del cazador y de las plagas. Precisamente, la colombiana cita el versículo de las plagas en su canción.