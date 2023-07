Zayn Malik rompe el silencio y habla de su salida de One Dirección y el escándalo con Gigi Hadid

Luego de seis años de guardar silencio, el artista Zayn Malik dejó atrás su reservado carácter y habló por primera vez en una extensa conversación con Alex Cooper en el podcast 'Call Her Daddy'. Como el cantante se encuentra a punto de lanzar su nuevo sencillo, 'Love Like This', se animó a dar una entrevista para hablar sobre su música. Asimismo, confesó algunos secretos sobre su salida de One Direction y dio detalles de su separación con Gigi Hadid y su pelea con Yolanda Hadid.

En 2010 Zayn Malik, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y Liam Payne formaron la banda británico-irlandesa, One Direction y conquistaron millones de corazones alrededor del mundo. Sin embargo, cinco años después Malik anunció su salida del grupo y el planeta se inundó de tristeza y llanto. Con el paso del tiempo circularon muchos rumores sobre esto e incluso los demás exmiembros de la banda hablaron al respecto.

En esta ocasión Zayn reveló la verdadera razón de su salida. "La gente no quería hacer ciertas cosas, firmar contratos, así que sabía que algo estaba pasando. Yo simplemente me adelanté. Siendo honesto, me fui de allí, y de forma completamente egoísta quería ser el primero que se fuese para hacer mi propio disco. En lo que respecta a mi música, soy muy serio y competitivo", sentenció el artista.

One Direction se formó en el reality 'The X Factor' y fue una banda apadrinada por Simon Cowell. Imagen de archivo.

El cantante confesó que llegó un momento en que la amistad se desgastó ya que pasaron seis años juntos llenos de adrenalina, viajes, trabajo y experiencias fuera de lo común. Pese a esto Malik afirmó que le guarda afecto a sus excompañeros: "Fuimos cercanos e hicimos cosas locas que nadie más ha hecho, y lo miro ahora en retrospectiva con mucho más cariño que cuando me fui".

La polémica en torno a Gigi Hadid

Zayn Malik y Gigi Hadid estuvieron en pareja durante varios años y fruto de este amor, en 2020 la modelo dio a luz a Khai. Sin embargo, con el paso del tiempo las celebridades anunciaron su separación e incluso el músico se enfrentó a un juicio por agresión contra Gigi y su madre, la modelo y estrella de telerrealidad Yolanda Hadid. Por esta razón hubo muchas especulaciones y rumores.

En el juicio se estipuló que Malik habría empujado a su suegra contra una estantería en medio de una discusión en torno a la crianza de Khai. En ese entonces, el artista aceptó un fallo de libertad condicional, sin que esto implique asumir la culpa. Obviamente la atención giró en torno a la familia Hadid y al cantante, pero este nunca habló al respecto, hasta que pasó por 'Call Her Daddy'.

Zayn Malik y Gigi Hadid se conocieron en 20115 en una fiesta. Imagen de archivo.

"Yo no suelo involucrarme cuando alguien dice algo en línea, tenga que ver o no conmigo, porque para mí lo más valioso es el tiempo y eso requiere mucho tiempo en un ambiente tóxico, explicarte a los demás y justificarte, así que decidí guardarlo para mí", expresó Malik en la conversación con Alex Cooper. Luego agregó detalles de su vínculo actual con Hadid: "Tenemos muy buena relación por Khai, ella es lo más importante, así que está yendo bien, creo". Por otro lado, el músico confirmó que tiene el 50% de la custodia de su hija: "Había llegado a un punto en mi adultez en el que todo era gris y aburrido, y ella ha traído de vuelta el color".