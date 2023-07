No creerás el avasallante emprendimiento qué montó Billie Eilish en relación a Barbie

Billie Eilish es otra de las grandes promesas involucradas con el notable e inmenso despliegue de Barbie, la película. La artista quién acaba de sacar su single con videoclip 'What was I made for' decidió involucrarse de lleno en otro rol vinculado con la indumentaria y es qué previo al gran estreno del film, qué será el 21 de julio, la talentosa cantante sacó su cápsula de ropa, Billie al estilo de las muñecas.

Fuente: Imagen @billieelish

Su gran idea en medio del fervor.

Hace tan solo unas horas Billie Eilish develó otra gran apuesta en la qué por medio de las historias se pudieron observar dos conjuntoa deportivos en negro y rosa, algunas prendas separadas cómo musculosas, remeras de manga corta gorras y luego otros más para acompañar cómo stickers y accesorios qué rezan la palabra 'Billie'.

Precios de lista

Al entrar a su pagina web se puede ver una gran variedad de productos desde vinculados con su merchandising de artista hasta algunas qué logró hacer en medio del boom de Barbie y aquí te compartimos todos los detalles.

Fuente: imagen - pagina web - store.billieeilish.com

Segun pudimos acceder a la pagina oficial de Billie los productos de menor valor parten en los stickers valuados tal cómo aparece en 12 dólares, le sigue las gorras de gabardina con el 'Billie' de brillos en 35 dólares, las cadenas en 40 dólares y ya a precios más altos, remeras de manga corta 50 dólares, musculosas en 45 dólares y lo qué son buzos hoodie con capucha y pants en 110 dólares.