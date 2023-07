El inolvidable y sensual look de Salma Hayek en los Oscars 2003

Como suele pasar, la premiación a lo mejor del séptimo arte, es tendencia mundial en las redes sociales y muchos, además de comentar las nominaciones, recuerdan las ediciones anteriores: ganadores, grandes fracasos, mejores momentos y, sobre todo, las anécdotas que dejaron las galas. En ese sentido, muchos recuerdan la vez que Salma Hayek fue salvada por Renée Zellweger durante los Oscar de 2003.

Como recodarás, ese año ambas protagonistas del incidente fueron nominadas a Mejor Actriz, Zellweger por su papel en “Chicago” y Hayek por “Frida”. Pero, lamentablemente, el premio de la categoría se lo llevó Nicole Kidman por su actuación en “The Hours”. Sin embargo, el recuerdo de lo que paso aquel día no lo olvidarán jamás.

¿Qué fue lo que pasó realmente? Pues en los premios de la Academia de 2003, Zellweger le prestó un vestido de repuesto a la actriz que había interpretado a Frida Kahlo un año anterior (2002) luego que su vestido sufriera un desperfecto.

Salma Hayek el día previo a la cita más importante de la industria del cine, sufrió la pesadilla que toda celebridad teme vivir: el vestido que había elegido se rompió por la parte trasera. Curiosamente, al final fue Renée Zellweger, su competidora directa en la categoría de Mejor Actriz, quien acabó ‘salvándole la vida’.

En 2003, Salma Hayek lució un vestido de Carolina Herrera. FOTO: ARCHIVO

“La verdad es que ella me enfadaba un poco porque en algún momento incluso llegué a desear que ganara, porque había estado maravillosa”, reveló a Salma haciendo referencia al trabajo de su buena amiga en el musical “Chicago”.

“La noche anterior, cuando mi ‘trasero gordo’ consiguió reventar mi vestido para los Oscar y no tenía nada que ponerme, ella me prestó uno de los que había seleccionado de antemano y que, a Dios gracias, era lo suficientemente amplio en la parte de abajo y elástico en la de arriba. Y eso fue lo me puse”, reveló la actriz mexicana mientras le entregaba un premio a Renée en la gala de los National Board of Review por su interpretación en la biopic de Judy Garland.

El diseño al que se refiere Salma era una creación de Carolina Herrera con una falda de vuelo en color blanco y un body de encajo negro que le sentaba como un guante.

LOS ELOGIOS DE SALMA HAYEK PARA RENÉE ZELLWEGER

Tras contar la divertida anécdota, la actriz de “Like a Boss” continuó las alabanzas para Zellweger, y agregó que la ganadora del Globo de Oro tiene un corazón de oro y nunca dice cosas desagradables sobre los demás.

En una entrevista con la revista New York Magazine, en septiembre pasado, Zellweger dijo que se topó con su amiga Hayek en el aeropuerto, quien le dio buenos consejos cuando decidió tomar una pausa de seis años en la actuación en 2010.

“Ella compartió esta hermosa... ¿metáfora? ¿Analogía?: ‘La rosa no florece todo el año... a menos que sea de plástico’”, dijo Zellweger. “¿Qué significa eso? Significa que tienes que fingir que estás bien para ir y hacer lo siguiente. Y probablemente debas detenerte ahora, pero esta oportunidad creativa es tan emocionante y es única en tu vida y lamentarás no haberlo hecho. Pero en realidad, no, deberías recuperarte y, ya sabes... descansar”, contó la actriz sobre el consejo de Hayek.