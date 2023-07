Desde Mallorca, Salma Hayek presume su belleza a sus 56 años

Salma Hayek es una de las actrices de Hollywood que supo seguir vigente en la industria con el correr de los años. La diva oriunda de Coatzacoalcos, Veracruz, comenzó trabajando en cintas como “From dusk till dawn” y “Desperado”, y supo demostrar todo su talento al interpretar a Frida Kahlo en el film biográfico de la pintora en 2002. La cuestión es que, desde allí, Hayek nunca paró de trabajar, ya sea frente a la cámara, como detrás de ella, convirtiéndose en todo un ícono femenino.

La actuación no ha sido el único trabajo de Hayek desde su debut a finales de los años ’80 hasta la actualidad. Pues, además de recibir una nominación al Premio Oscar en la categoría de mejor actriz, se ha desempeñado como productora de cine y televisión en series y películas como “Santa Evita”. Asimismo, Salma ha sido el rostro de firmas de la talla de Balenciaga, Gucci e Yves Saint Laurent.

Si bien Salma sigue actuando en nuevas series de televisión, como es el caso de “Joan is Awful”, el primer episodio de la sexta temporada de “Black Mirror”, como también poniendo su voz en “El gato con botas”, lo cierto es que, en el último tiempo, ha llamado más la atención por el contenido que sube a sus redes sociales. Pues, tan sólo en Instagram, la actriz tiene más de 25 millones de seguidores que están atentos a sus postales inéditas, en lasa que muestra un poco de su vida.

En los últimos días, la celebridad de 56 años ha conquistado a sus fanáticos con fotografías y videos desde Mallorca, sitio que eligió para pasar sus mini vacaciones junto a su esposo, François-Henri Pinault. Precisamente, en el último posteo que subió a la red social de la camarita, Salma se ve muy radiante disfrutando de un platillo clásico de las islas Baleares de España: los camarones.

SALMA HAYEK DISFRUTA DE LA COMIDA TÍPICA DE CADA LUGAR. FOTO: INSTAGRAM @SALMAHAYEK

“En mi hogar, en Veracruz, nos enseñan a no desperdiciar la comida, así´ que yo me como hasta la cabeza de los camarones”, puso Salma en la descripción del posteo de Instagram. Pues, en la imagen, la protagonista de “Frida” (2002), sale mirando a la cámara mientras come los camarones en un restaurante de Cala Deiá, junto al mar de la Serra de Tramuntana en Mallorca.

En seguida, la estrella de cine recibió miles de “me gustas” y de comentarios como los siguientes, en Instagram: “Mi pareja me mira raro por comerme los camarones hasta con cabeza, pero es que él no es jarocho, no entiende”; “Entrele que no se pierda nada, eso es pecado botar la comida como diría mi abuelita”; “Claro que sí, Salma. Un abrazo desde Chihuahua”; “¡Eso es todo, mi paisana!!”; “Amo las vibesss”; “México lindo y querido”; “Buen provecho”.