Billie Eilish roba suspiros como Barbie en el videoclip de “What Was I Made For?”

“Barbie: la película” es la sensación del momento, a pesar de que todavía no se estrena en los cines. Desde el anuncio que un film live action sobre la icónica muñeca de Mattel estaba en producción, hasta el lanzamiento del trailer y, finalmente, su promoción y respectivas premieres en diferentes ciudades del mundo, nadie ha parado de hablar de “Barbie”.

Es que, la película dirigida por Greta Gerwig reúne a un elenco inigualable con estrellas de la talla de Margot Robbie, como la Barbie protagonista, y Ryan Gosling, como Ken, entre tantos otros. Como si fuera poco, el mismo día que se estrena la cinta, es decir, el 21 de julio, saldrá a la luz la banda sonora completa, con grandes artistas pop.

Hasta el momento, desde la producción han lanzado algunos temas de “Barbie: The Album”. “Dance The Night” de Dua Lipa, “Watati” de Karol G, “Barbie World” de Nicki Minaj, Ice Spice y Aqua son algunas de las canciones reveladas. Además, se sabe que Sam Smith, Tame Impala, Ava Max y Khalid también pusieron su voz para otros temas del álbum producido por Mark Ronson, aunque habrá que esperar al 21 para escucharlos.

BILLIE EILISH ELIGIÓ UNA CAMISA ROSA Y UNA CORBATA FUCSIA PARA LA ALFOMBRA ROSA DE LA PREMIERE MUNDIAL DE "BARBIE: LA PELÍCULA". FOTO: INSTAGRAM @BILLIEEILISH

Por otra parte, los productores habían causado intriga respecto a la llegada de otros populares artistas al proyecto, puesto que, en el anuncio dijeron: “Más Barbies y Kens serán anunciados”. Y, precisamente, hace una semana, fue Billie Eilish quien anunció el lanzamiento de su propio sencillo para el film, que lleva el nombre de “What Was I Made For?”. Es más, la cantante estadounidense se hizo presente en la premiere mundial de “Barbie”, el pasado 8 de julio, luciendo una camisa y corbata fucsia, en sintonía con el color que más usa la muñeca.

Billie Eilish es una Barbie en el videoclip de “What Was I Made For?”

Finalmente, este jueves 13, “What Was I Made For?” salió a la luz con videoclip y todo, y la propia Billie lo anunció en sus redes de la siguiente manera: “’What Was I Made For?’, nuestra canción de barbie (y vídeo) está disponible ahora. En enero, Greta me mostró a mí y a Finneas (su hermano) un puñado de algunas escenas sin terminar de la película; no teníamos idea de qué esperar para nada... Estábamos tan profundamente conmovidos que al día siguiente estábamos escribiendo y NO PODÍAMOS callar sobre eso jajaja y terminé escribiendo casi toda la canción esa noche”.

Mira el video

“Para ser honesta con ustedes todo esto parecía suceder en un momento en el que realmente lo necesitaba. Estoy tan agradecido por eso. Este video me hace llorar... significa mucho para mí y espero que signifique tanto para ti. no tengo mucho que decir aparte de eso, creo que hablará por sí mismo. Disfruten”, concluyó Billie en el mensaje que escribió para promocionar el lanzamiento de la canción que hizo para “Barbie”.

En el videoclip, la artista ganadora de siete premios Grammys, luce un atuendo cien por ciento amarillo, conformado por un vestido, tacones, aretes y anillos de ese color. Además, Billie tiene su cabellera rubia recogida y un flequillo cubre su frente. En cuanto a la letra de la canción, esta es, hasta el momento, la más conmovedora de todas, puesto que muestra una faceta de vulnerabilidad del personaje de Barbie, con el que Eilish pudo identificarse, al cuestionarse “para qué fue creada” al chocarse con el mundo “real”.

EN EL VIDEOCLIP DE "WHAT WAS I MADE FOR?", BILLIE LLEVA UN VESTIDO AMARILLO MIENTRAS REMUEVE MUÑECOS Y OBJETOS DE UNA CAJA. FOTO: INSTAGRAM @BILLIEEILISH

“Algo que siento que es muy especial sobre toda esta experiencia es mi amor, y el de Finneas, por hacer música para películas. Barbie y Greta solo la sacaron de mi (a la inspiración para escribir la canción). Encuentro que me es difícil escribir sobre los exactos sentimientos que tengo en mi vida. Entonces, “What Was I Made For” nunca hubiera sido escrita, a pesar de que cada letra representa, exactamente, cómo me siento; es sobre mi vida”, expresó Billie en una entrevista íntima con Zane Lowe para Apple Music.