La hija de Chayanne sorprendió a todos con el remix de “Ella Baila Sola”

Chayanne ha conquistado a varias generaciones desde su surgimiento como cantante en su niñez con el grupo musical “Los chicos”. Luego, los hits “Torero”, “Dejaría todo”, “Salomé”, “Un siglo sin ti” y “Tiempo de vals” alcanzaron los primeros puestos de las listas globales, posicionándose, así, entre los grandes artistas latinos.

En la actualidad, Elmer Figueroa Arce (por su nombre real) continúa lanzando música con sencillos como “Te amo y punto”, “Como tú y yo” y “Bailando bachata”. Pero su amor por ese arte no se estancó solamente en él, puesto que una de sus dos hijos quiso seguir su mismo camino. Se trata de Isadora Sofía Figueroa, la hija menor del cantante boricua que se inspiró en él para estudiar Música.

Hace más de siete meses, Isadora debutó como cantante al lanzar “HBD!”, un tema pop que ha superado el millón de visualizaciones en este tiempo. Meses más tarde, la artista de 22 años lanzó “Dime Cómo Hago”, otra canción que ha tenido gran aceptación del público. No obstante, sus obras auténticas no son las únicas que la mantienen en la industria, puesto que Isadora también acostumbra a hacer sus propias versiones y remix de otras populares canciones.

ISADORA SIGUIÓ EL CAMINO DE SU PADRE, Y TAMBIÉN SE DEDICA A LA MÚSICA. FOTO: INSTAGRAM @ISADORAFIGUEROA

El remix que hizo Isadora de “Ella Baila sola”

Hace dos días, la hija menor de Chayanne sorprendió a sus 480 mil seguidores de Instagram con un remix de “Ella baila sola”, el hit de Eslabón Armado y Peso Pluma que se posicionó en el puesto número 1 de Spotify a nivel global. “En un universo paralelo… “Ella Baila Sola” ft. ISADORA. Jajajajja esta canción la tengo en repeattttt ¿Cuál de próxima?”, escribió Isadora en la leyenda del video.

En la versión de Isa se podía escuchar la suma de los siguientes versos: “Él es diferente a todos los otros, a los que tratan de conquistarme y solo hablan de plata, dinero y oro. Él me tiene en vista y yo lo provoco, con una sonrisa y un par de copitas va sanando mi corazón roto. Yo no le paro al qué dirán, a toda esa gente que se cree mejor y ni saben de dónde vienen o dónde es que van”.

Mira el video

En seguida, sus fanáticos de Instagram comentaron: “Amamos a todas tus versiones”; “OMG LA HIJA DE CHAYANNE, DALE DURO MAMA QUE ESA VOZ CORRE EN LA FAMILIA”; “Andaaaleeeee!!! Eso es todo Isadora!!!”; “No decaigas Isadora, ese algún día podría ser pronto”; “Isa todo lo haces perfectooo!! Que bellaaaa, te amooo, saludos desde Ecuador”; “WE ALL WANTED THIS! keep them coming, queen”; “AMAZING”; “Crack”.