Este es el nuevo y sorprendente paso qué ha dado Britney Spears sobre su vida personal

Britney Spears luego de haber estado por unos días desconectada de las redes cómo solemos verla, regresó sorpresivamente y dio un importante comunicado vía Instagram, y es qué en breve se podrán develar todos los grandes secretos de la cantante y qué la conectan con su propia historia.

En primera persona

"Okey chicos, acabo de terminar de editar mi libro se vendrá muy pronto, senté mi cola por mucho tiempo para esta entrega y necesité un montón de terapia para poder terminarlo asi qué espero qué les guste... y si no le gusta también está bien", comenzó diciendo Britney Spears en el primer video oficial a cámara qué grabó en modo selfie acerca de 'La mujer qué hay en mí'.

Lanzamiento

En otro de los reels, la artista de 'One more time' compartió la tapa sexy de su libro biográfico de color negro combinaso con rosado y blanco, al costado se la logra ver semi desnuda y pegado a ella el nombre original de la primera entrega 'The woman in me' además de revelar qué saldrá a la venta el 24 de octubre de este año.

La tapa del libro.

Además de la promoción y muy entusiasmada por la pronta llegada, Britney compartió un último video corto repitiendo el enorme apoyo emocional qué requirió trabajando en simultáneo con un profesional psicoanalista para poder contar su propia verdad mientras qué se la vio luciendo un top de manga larga con estampado floreado, pollera tubo gris y botas amarronadas.

El estilo marcado de Britney.

