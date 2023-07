Así fueron las vacaciones super chic de Hande Erçel desplegando toda su sensualidad por Europa

Hande Erçel in Santorini via Ig post uD83CuDDECuD83CuDDF7uD83CuDF05

She was wearing :

•Duygu Sahin Horse and Paisley Print Tied Crop Top ;

•Duygu Sahin Horse and Paisley Print Shorts ;

•Peracas Magnolia Earrings ;

•Hermès Bracelet ;

•Prada Symbole Sunglasses ;

•Prada Flat Sandals ;#HandeErçel pic.twitter.com/84oVNMBW4F