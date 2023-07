Un día más, Nati Jota se llevó todas las miradas con una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram. En esta red social, la joven tiene más de dos millones y medio de seguidores.

Nati Jota

Junto a la imagen, que cautivó a sus admiradores, escribió: "Esta foto no me gustó para feed pero sí para story. O sea, no me gusta tanto pero como para ser prontamente olvidada, quizás va".

Y agregó: "La pose es rara y por cierto me dolía la cintura. A Lelu le salía mucho más natural y yo la copié. Me quiero ir de vacaciones y no hay planes de tal cosa aún ni pronto, ni no pronto. Lo cual es peor que simplemente que falte mucho".

La foto de Nati Jota en bikini que se llevó todas las miradas

Además, en la web, Nati Jota suele captar la atención de los internautas con los divertidos momentos que protagoniza en el programa de streaming que conduce en Olga, el nuevo canal que dirige Migue Granados.

Luego de su salida de Luzu TV, hoy Nati Jota comparte ciclo con Eial Moldavsky y Leti Siciliani. "Me fui porque sentí que en ese proyecto estaba muy repetitiva. Medio como muy cómoda", reconoció meses atrás cuando renunció al proyecto de Nico Occhiato.