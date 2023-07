Así grabó Salma Hayek la icónica escena de la serpiente

Salma Hayek es una de las actrices más queridas por el público y esto se debe a su larga trayectoria en el cine y a su imponente belleza. Hace unos meses atrás, a principios de 2023, se estrenó 'Magic Mike: el último baile', una película que protagonizó la actriz junto con Channing Tatum. Por esta razón la estrella participó en una serie de entrevistas para hablar sobre el largometraje y además sobre otras cuestiones de su vida privada.

En este contexto, Hayek visitó 'The Kelly Clarkson Show' y se animó a hablar sobre sus proyectos profesionales y se abrió a contar cuestiones personales. Por alguna razón las mujeres terminaron hablando sobre miedos, así que la actriz confesó que le tiene fobia a las serpientes. Obviamente, la entrevistadora le preguntó cómo hizo para grabar una de las escenas más icónicas de su carrera, donde aparece con este reptil.

El baile icónico de Salma Hayek en 'From Dusk Till Down'. Imagen de archivo.

En 1996, Salma participó en la película 'From Dusk till Dawn' interpretando a Satánico Pandemónium una exótica bailarina de un bar que tenía un número artístico con serpientes. Por esto, la mexicana tuvo que grabar una de las escena más terroríficas de su carrera puesto que tuvo que bailar con una pitón enredada entre sus brazos. Según lo que contó la actriz en 'The Kelly Clarkson Show', tuvo que entrar en trance para poder grabar la escena y superar su miedo. "Estaba orgullosa de haber superado mi fobia", recalcó Hayek.

Por otro lado, la actriz comentó que estudió mucho el significado de las serpientes y estas representan el poder interior, así que mientras grababa la película intentaba enfocarse en este detalle. "Cuando estaba en trance, se trataba de bailar con mi poder interior. Tengo que decir chicas, cuando estén tristes o sientan que no tienen fuerzas, cierren la puerta, pongan música y bailen cuando nadie esté mirando o hasta que tengas escalofríos", confesó Salma.

Interpretar un personaje y estudiar un guion no es una tarea sencilla, así que cada artista tiene sus propios secretos. Como Hayek es una actriz muy profesional, no dejó que su fobia se interponga en su trabajo, así que utilizó varios métodos para poder grabar la película. "Cuando estás actuando tienes que convertirte en otra persona", reveló la mexicana para luego expresar: "No tenía que darle mi fobia a mi personaje".