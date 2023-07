Preocupación absoluta, Britney Spears compartió un video que dejó a más de uno con la boca abierta

Britney Spears ha estado bajo el ojo de la tormenta en los últimos días debido al incidente que sufrió con el guardia de seguridad de Victor Wembanyama, el jugador del baloncesto de la NBA. Sin embargo, en las últimas horas volvió a causar preocupación entre sus fanáticos luego de compartir un video que dejó a todos los usuarios de Instagram con la boca abierta. Al parecer el clip se viralizó en las redes sociales así que los cibernautas se han mostrado inquietos ante su estado de salud.

Britney Spears es una cantante, bailarina, modelo y empresaria estadounidense. Imagen de archivo.

Hace un par de días atrás, Spears presentó una denuncia policial para alegar que fue golpeada por el personal de seguridad del deportista, cuando intentó llamar la atención de este. Según expresó la cantante, cuando divisó la presencia de Wembanyama, intentó saludarlo pero fue agredida. "Su seguridad me golpeó en la cara sin mirar atrás, frente a una multitud. Casi me derriba y provocó que se me cayesen las gafas", manifestó Britney en un comunicado especial.

Como era de esperar, el incidente causó conmoción entre sus seguidores, pero la preocupación aumentó aun más cuando apareció un nuevo video de la cantante bailando. Spears utilizó su cuenta personal de Instagram para publicar el clip donde sale enseñando sus pasos de baile vestida con pocas prendas de ropa, puesto que lleva un top camisa manga larga con la parte de abajo de un traje de baño y unas botas blancas altas.

Britney presenta un aspecto extraño, el cabello desarreglado, la mirada perdida y los párpados con la pintura corrida. Por otro lado, en el pie de la publicación la artista escribió un peculiar mensaje: "¡¡¡Maria con botas!!!", así que encendió las alarmas de sus seguidores. Si bien el clip causó preocupación, no es la primera grabación donde la cantante muestra sus dotes de bailarina y causa inquietud por su extraña actitud.

El video de la intérprete de 'Toxic' generó reacciones diversas en las redes sociales, así que muchos cibernautas se animaron a dejar su opinión, pero sobre todo expresaron preocupación por su salud mental. "¿Ven por qué le convenía seguir bajo la tutela del padre", "La tutela la dejo así. La obligaron a tomar medicación de más por décadas. Acá los resultados", "Que pena pero no es la primera que termina mal", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de Twitter.