La nueva película más vista de Netflix que batió todos los récords

El 7 de julio se estrenó 'Suegros de armas tomar' en Netflix y desde ese día se ha posicionado como la película más vista de la plataforma, de acuerdo a FlixPatrol, un sitio especializado en cine, plataformas de streaming y audiencias. Aparentemente el largometraje producido por Adam Sandler se volvió un éxito y esto se debe a que tiene dos condimentos que atraen al público puesto que relata una divertida historia y es protagonizada por actores de renombre.

'Suegros de armas tomar' es un film bajo la dirección de Tyler Spindel, producido por la compañía Happy Madison de Adam Sandler. Aparentemente se trata de una película que ofrece una historia que mezcla la acción con la comedia y tiene un desenlace tenso e inesperado. Según FlixPatrol, desde el día de su estreno figura como el film más visto de Netflix a nivel internacional, habiendo superado a 'Misión de Rescate 2', el éxito de Chris Hemsworth.

'The out-laws' es el título original de la película. Imagen de Netflix.

"Owen Browning es un honrado director de banco a punto de casarse con el amor de su vida. Cuando su banco es asaltado por los Bandidos Fantasma, cree que sus futuros suegros, que acaban de llegar a la ciudad, son los célebres forajidos", relata la sinopsis oficial de la película. Al parecer, a medida que transcurre la historia, los planes de boda de Owen y Parker se ven interrumpidos por un pequeño obstáculo: sus suegros.

Pierce Brosnan, Adam DeVine, Ellen Barkin y Nina Dobrev forman parte del reparto de 'Suegros de armas tomar'. Imagen de Netflix.

En esta oportunidad el protagonista de la película es el actor Adam DeVine, que ha colaborado con Netflix en otras ocasiones. Esta vez interpreta a un hombre responsable y amante de la paz que se prepara para casarse con Parker, interpretada por la talentosa actriz que protagonizó la serie 'The Vampire Diaries', Nina Dobrev. Por otro lado, otras de las figuras de renombre que participan en la película son Pierce Brosnan, el ex James Bond y el galán de 'Mamma Mia!' y Ellen Barkin la popular actriz de 'The New Normal'.

La química entre Adam Devine y Nina Dobrev logra traspasar la pantalla puesto que por fuera de la relación laboral comparten una gran amistad. Además, no es la primera vez que los actores trabajan juntos, puesto que participaron en el reparto de 'La última chica', una película de terror y comedia de 2015.