La foto paranormal que dejó a Kim Kardashian horrorizada

Kim Kardashian es una de las celebridades más queridas del ámbito del entretenimiento. Constantemente se encuentra ubicada en el centro de la polémica por sus excentricidades y sus estilismos lujosos. En esta oportunidad la mediática se posicionó en el foco de atención por una razón diferente y extraña. Aparentemente la socialité vivió una experiencia paranormal, así que compartió los detalles en Instagram.

La socialité se convirtió en una estrella de la industria del entretenimiento en 2007 el año donde se emitió por primera vez el reality show de la cadena E!, 'Keeping Up with the Kardashians'. Un programa que se emitió durante 20 temporadas que mostraba el día a día de la dinámica familiar, trabajos, eventos sociales, vacaciones de lujo e incluso los conflictos internos. Asimismo se sabe que Kim proviene de una de las familias más conocidas de Los Ángeles puesto que su padre fue el reconocido abogado Robert Kardashian y su madre es la empresaria Kris Jenner.

Hoy en día Kimberly es modelo, tiene varias empresas millonarias y es una personalidad que vive generando polémica por sus excentricidades. Hace un día atrás, la mediática compartió una curiosa fotografía en su cuenta personal de Instagram y generó controversia. Al parecer, la empresaria se tomó una fotografía frente al espejo y horas después se dio cuenta de un detalle que le dejó los pelos de punta.

En el pie del posteo Kim escribió: "Tomé esta foto la semana pasada cuando estaba sola y ahora revisando mi teléfono me estoy volviendo loca al notar una mujer en la ventana". En la imagen se puede observar la figura de la socialité en el espejo y del lado derecho en la parte inferior aparece una sombra extraña, tal como si fuera la silueta oscura que mira desde una ventana.

El curioso detalle que apareció en la foto de Kim Kardashian. Imagen de Instagram.

Casi al instante, la publicación recibió una lluvia de comentarios por parte de los usuarios que se pusieron a debatir sobre la situación paranormal. "¡Parece el cabello de Kris!", "Es solo el viento", "Probablemente sea su asistente personal", escribieron algunos usuarios, mientras que otros la aconsejaron para que llamara a Carlos Trejo, el famoso 'cazafantasmas' mexicano.