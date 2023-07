En primer plano, Romina Malaspina enseña su silueta y causa una revolución

Romina Malaspina es una de las figuras del momento porque hace unas semanas se dio a conocer que fue convocada para 'ShowMatch 2023', por lo que ha estado en el foco de atención de los medios. Hace unas horas atrás, la muchacha compartió una publicación en su cuenta personal de Instagram, donde la siguen más de 2,6 millones de usuarios, y cautivó a sus seguidores.

En 2015 Romina participó en 'Gran Hermano' y si bien no se coronó como la ganadora del programa de telerrealidad, se convirtió en una figura muy popular del entretenimiento. Con el paso del tiempo trabajó en el modelaje, participó en otros realities en el exterior e incluso fue parte de Canal 26, como presentadora de dos programas diferentes. Hoy en día se dedica a otros proyectos personales, es DJ y está inserta en el mundo digital.

Malaspina es un éxito en las redes sociales, así que tiene una gran comunidad en Instagram. De hecho, la mediática suele compartir fotos y videos de sus trabajos en eventos, sus viajes, sus entrenamientos e incluso detalles de su día a día. Recientemente, la muchacha posteó un video para presumir un look especial, puesto que el 7 de julio fue su cumpleaños así que organizó una celebración a lo grande.

En el clip Romina posa desde diferentes ángulos y enseña su figura perfecta en primer plano. Para esta ocasión, la influencer eligió un look rosa inspirado en Barbie, un corset con tirantes y brillos, un pantalón holgado con bolsillos y unas botas de tacón en color plateado. Para combinar el look llevó unos guantes del mismo tono, unos accesorios en el pelo y una gargantilla de strass.

Romina Malaspina lleva la tendencia 'Barbiecore', que tiene como objetivo lucir como Barbie en la vida real. Imagen de Instagram @romimalaspina.

"No puedo superar este look, me van a tener que bancar unos días más", escribió Malaspina en el pie de la publicación para hacer referencia a su bellísimo atuendo rosa. En unos días es el estreno de 'Barbie la película' y muchas celebridades han estado vistiendo como la muñeca de Mattel. Romina no quiso quedarse fuera de la tendencia así que eligió el color característico del mundo Barbie para celebrar su cumpleaños.