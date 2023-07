Tamara Falcó y Iñigo Onieva muestran su entusiasmo a poco de dar el gran paso de sus vidas

Tamara Falcó y Iñigo Onieva, luego de la tormenta y escandalosa separación, decidieron darse una nueva oportunidad y es qué bastaron tan solo unos meses para repensar de si seguir adelante o no, puesto qué hasta han dado el paso de llegar a pensar en casarse. El tiempo pasó y ahora por segunda vez y ya de manera definitiva sellarán su gran amor. Así fue cómo compartieron vía Instagram sus pensamientos en la previa a que llegue ese día.

Fuente: Imagen @tamara_falcó

Nueva oportunidad para la felicidad.

La iniciativa la tomó, Tamara Falcó quién escribió en su último posteo:

"Ya no nos queda más que una semana y un día para estar unidos para siempre a ojos de Dios mi @ionieva No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero lo hemos logrado y somos muy felices", comenzó diciendo en la descripción y acompañandolo con yna bella foto en modo selfie qué se sacaron en su último viaje de reconciliación por Bali, Indonesia en medio de una enorme fuente de agua redonda y con hojas dónde no faltó el beso.

"Como me decías anoche, vamos a seguir bailando toda la vida y estoy deseando que esa vida empiece ya, te quiero", cerró Tamara con gran entusiasmo de qué se conviertan en marido y mujer.

La referencia de Iñigo

Por su parte, el empresario tampoco se quedó atrás y quiso compartir un carrousel de fotografías en el qué juntos posaron vestidos de novios, por un lado Tamara con vestido de encaje de suma transparencia y volados en la parte de abajo, y seguido Iñigo quién posó con una camisa blanca, corbata negra y el juego de un traje y pantalón azul oscuro.

Fuente: Imagen @ionieva

Ahora sí.

"ONE WEEK TO GO T&I @tamara_falco eres magia mi amor, gracias por sacar la mejor versión de mi y llenarme de felicidad cada día. No puedo admirarte mas. Eres valiente, luchadora y pura luz", en un arranque por comenzar a halagar a su compañera.

"En una semana empieza nuestro camino juntos como familia donde el "TÚ" y el "YO" desaparece y pasa a ser "NOSOTROS" y nada mas importa.Gracias por tu valor, amor, alegría y generosidad! te quiero!", cerró con una fuerte palabra qué los involucra a ambos.

Chari.