Hande Erçel hizo temblar las redes entre marcadas microbikinis ajustadas

Hande Erçel continúa su travesía por la tierra italiana y claro está qué no se priva en hacer público cómo va pasando cada uno de sus días allí. En las últimas horas, la modelo de Nocturne aprovechó para posar ante sus más de 30 millones de followers en Instagram en medio de su paso por Portofino.

Fuente: Imagen @handemiyy

disfrute y sol.

Sin nada qué decir, Hande Erçel atinó a subir a su feed un total de siete fotografías en las qué se la ve posando de diversas maneras y modelando con dos conjuntos de microbikini, por un lado se la observa en una reposera con una carta de degustaciones, protector solar en mano y un traje de baño estampado en naranja de Etro Milano y seguido de ello presumió su figura luciendo otro en tono verde de Oséree mientras qué sujetaba una copa qué contenía Aperol Spritz.

La preciada vista

Otro de los instantes qué publicó, la actriz de 'Iki Yabanci' vía Instagram fue el imponente paisaje de la Riviera Italiana. Allí no solo se pudo apreciar sitio si no también la presencia de una de sus amigas Mihre Mutlu, quién no solamente la ha acompañado al show de Coldplay si no que además es con quién disfruta de grandes tardes de sol.

Fuente: Imagen @_mihremutlu / @handemiyy

Las chicas en Portofino.

En las postales se nota cómo ambas querían dar cuenta de ese día divertido, con buen clima y con el agua cristalino, además de la preciada cadena montañosa llena de espacios verdes entre arbustos y arboles.

El después

Sucede qué en estos momentos, Hande sigue paseando y así fue cómo compartió su atractivo paseo de tarde respirando el aire de afuera y yendo a dar una vuelta por la parte comercial de Portofino.

Fuente: imagen @handemiyy

Top y sensual.

"Paraíso", reza el último album qué la modelo compartió y en el qué se la alcanza a ver con un conjunto amarronado de dos piezas, en la parte de arriba un top arrugado y con un moño, mientras qué debajo optó por un pantalon suave y de acompañante una cartera de piedras de la marca internacional, Yves Saint Laurent qué actualmente se encuentra fuera de stock.

Chari.