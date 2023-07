El álbum de fotos con el que Karol G cautivó a sus fans desde Nueva York

El viernes 30 de junio, Karol G consiguió un nuevo récord en lo que va de su exitosa carrera. Por ser la autora del primer álbum femenino en español en debutar en el puesto número 1 de las listas Billboard, la cantante ha llegado a la cima y ha conseguido que más personas se interesen en su música. Por este motivo, Carolina Giraldo Navarro fue la invitada especial de la última edición del Citi Center Series “Today Show”, en un show al aire libre y gratuito al que asistieron más de quince mil personas, de acuerdo con los reportes de la Policía de Nueva York.

Pasadas las 9 de la mañana del viernes, la “bichota” se subió al escenario del Rockefeller Center, en Nueva York, para interpretar canciones de su más reciente álbum, “Mañana Será Bonito”. Ante más de tres cuadras de espectadores, Karol interpretó los temas “Mañana Será Bonito”, “Amargura”, “TQG” y “Tus gafitas”. En un primer momento, la colombiana se subió a probar sonido con un look informal compuesto por una playera blanca y jeans. Luego, a la hora de llevar adelante el show, conquistó al mundo con una falda larga y ajustada de un tono blanquecino, con una blusa escotada de tonos lila pastel.

KAROL CANTÓ ANTE MÁS DE 15.000 PERSONAS. FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

“Ustedes dicen que yo estoy haciendo mis sueños realidad. No; todos ustedes son mi sueño hecho realidad”, expresó Karol G arriba del escenario, cuando los periodistas le hicieron saber el número estimado de espectadores presentes. “En los dos últimos años hemos estado creciendo como movimiento y, como latinos, apoyamos lo que hacemos alrededor del mundo. Nos sentimos orgullosos por todos nosotros. Y es un momento increíble para mí. Y es la primera vez en este escenario y estamos rompiendo récords”, dijo con mucha emoción la artista en la breve entrevista al aire de Today Show.

Mira el video

El mensaje de Karol G en las redes, tras el show en Nueva York

Horas después del final del show de Karol G en el programa matutino de la cadena NBC, se animó a realizar un posteo de Instagram en agradecimiento a la producción y a los fanáticos que la acompañaron. “Casi 4 meses de no subirme a un escenario… y aunque el tiempo pasa rápido para mí se hizo eterno no tener ese momento con ustedes. Me siento plena, feliz y agradecida de la familia que somos…”, escribió la intérprete de “Mientras me curo del cora” en la leyenda del álbum de fotos del show.

LA ARTISTA CANTÓ LOS HITS DEL ÁLBUM "MAÑANA SERÁ BONITO". FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

“Hoy fue mi debut en el escenario del @todayshow ; Escenario que han pisado leyendas de la música y siendo nuestra primera vez fuimos más de 15 mil personas rompiendo un nuevo récord después de 24 años!!!!!! Como se aterriza a esto!? GRACIAS a todos por tanto amor… Todo esto es tan mío cómo de ustedes, DE NOSOTROS! Los veo en el Tour puessss.… pa’ pasar una chimba y PA SEGUIR CUMPLIENDO SUEÑOS QUE ESTA VIDA SE HIZO PA ESO!!!”, concluyó Karol G, invitando a sus seguidores a verla en el “Mañana Será Bonito Tour”, que comienza en agosto en los Estados Unidos.