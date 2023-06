Un helicóptero, un tren y un incendio: la escena más agotadora que grabó Chris Hemsworth

Chris Hemsworth es uno de los actores de Marvel más queridos por su interpretación de Thor. Recientemente, el estadounidense participó en una entrevista para 'El Hormiguero', ya que se encuentra en medio de la gira promocional de su nueva película 'Tyler Rake: Extraction 2'. En este sentido, la celebridad se animó a contar algunas curiosidades sobre el rodaje del film y habló sobre la escena más difícil que grabó a lo largo de su carrera.

El actor acudió al reconocido programa español para presentar su nuevo largometraje, que se estrena el próximo 16 de junio. 'Tyler Rake' es uno de los títulos más exitosos de Netflix, por esta razón el público ha esperado la secuela con grandes expectativas. De acuerdo a las declaraciones de Hemsworth, la filmación del largometraje fue extenuante porque grabaron sin efectos especiales, así que horas y horas de trabajo duro porque pertenece a una franquicia de acción.

Chris Hemsworth se presentó en programa de Pablo Motos, 'El Hormiguero'. Imagen de Instagram @elhormiguero.

Chris recordó como fue el rodaje del largometraje y las memorias que le quedaron de la escena más espectacular que grabó en su vida. "Hemos llevado la película al siguiente nivel: las escenas de acción no están hechas con efectos especiales. Cuando yo estoy sobre un tren, a cuarenta millas por hora, con un helicóptero volando delante... todo eso es real, no hay croma", reveló el actor para explicar que no utilizaron la pantalla verde, la técnica que se utiliza en el cine para agregar efectos especiales.

Según las declaraciones de Hemsworth, la escena más difícil fue un plano secuencia donde participaron alrededor de 300 personas. Este tipo de plano, es una técnica de planificación de rodaje donde se realiza una toma sin cortes durante un tiempo prolongado. Por esta razón, coordinar con tantos actores seguramente fue difícil. "Había cosas ardiendo, yo estaba ardiendo durante un momento en la toma. Hicimos toda la pelea y, si no salía perfecta, había que repetirla desde el principio. Esa fue la escena más agotadora de toda mi vida pero quedó espectacular", explicó Chris.

En este sentido, el intérprete confesó que tuvieron que grabar varias veces por sus errores y a causa de esto terminó con algunas lesiones y "sobre todo agotamiento". Por otro lado, comentó que después de las extensas jornadas de grabación llegaba a casa exaltado y no podía bajar el ritmo por el intenso nivel de adrenalina que tenía. En los próximos días, podremos disfrutar de la película en Netflix, para poder ver como quedaron las difíciles escenas de acción.