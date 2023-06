Polémica en Blonde: esta es la actriz que negó el protagónico

Marilyn Monroe es una leyenda del cine de Hollywood. Habiendo vivido solo 36 años, su tiempo en la pantalla grande en las décadas de los 50 y 60 le alcanzó para convertirse en un ícono sexual y quedar en la historia. Tal es así que se realizaron decenas de homenajes, tanto en el ámbito de la pintura como del cine y la televisión.

En 2022 Netflix lanzó la película Blonde, la biografía de la celebridad nacida en Los Ángeles. Este largometraje semi ficticio dura casi tres horas y es en blanco y negro, rememorando la calidad de las cámaras de esa época. Incluso, mezcla imágenes de archivo reales con otras de ficción. Fue protagonizado por la actriz Ana de Armas, y en el además actúan Adrien Brody, Bobby Cannavale y Julianne Nicholson.

Ana de Armas personificando a Marilyn Monroe en Blonde.

La actriz que rechazó el papel de Marilyn Monroe en Blonde

Ana de Armas fue la protagonista que se puso en el papel de la "rubia explosiva", pero quien había sido elegida en un primer momento fue la actriz Jessica Chastain. La artista de 46 años había sido elegida por guionistas y productores en 2014, cuando surgió la idea de realizar este film en homenaje a Marilyn Monroe.

"No era emocionante. Ha habido muchas de esas realizadas por gente fantástica y no supone un reto, ¿me explico? No resultaba emocionante para mí", confesó Chastain para justificar su ausencia en el largometraje dirigido por Andrew Dominik.

Vale recordar que la actriz que ganó un premio Oscar por su actuación en Los ojos de Tammy Faye incluso había sido felicitada por Brad Pitt, quien fue uno de los productores del film, por haber sido elegida para personificar a Monroe.

Jessica Chastain rechazó el papel de Marilyn Monroe.

Luego de que Jessica Chastain rechazó el papel, los productores tuvieron que retrasar el rodaje debido a que no encontraban una actriz que se pueda adecuar a los estándares que necesitaban. Finalmente, encontraron a la cubana y se pudo realizar.

Otra de las celebridades de Hollywood que estaba en la mira para hacer el papel de la icónica Marilyn fue Naomi Watts. Sin embargo, el casting no fue bueno para ella y terminó siendo rechazada por el director.