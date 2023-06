Cristiano Ronaldo eligió tomar conciencia y así lo hizo en medio de un importante anuncio

Retirado desde hace ya un tiempo del fútbol, Cristiano Ronaldo sorprendió al dar a conocer su nuevo proyecto que compartió vía Instagram hace tan solo unas horas y del qué el deportista se involucra llevando el mensaje de un equilibrio constante con el cuerpo.

"Hoy estamos haciendo realidad uno de mis sueños de toda la vida: invertir y ofrecerte algo que bebe de la esencia misma de la vida y la salud y ha jugado un papel vital en la configuración de lo que soy hoy. Aquí está el agua alcalina y antioxidante de @ursu9_official", reza la descripción qué puso Cristiano Ronaldo expresandole a sus más de 588 followers qué siendo deportista el agua siempre ha sido su gran compañero de viaje. En la foto se logra observar serio y luciendo una remera básica blanca mientras qué sujeta con las dos manos la botella en cuestión.

Más que una simple marca

Si bien Cristiano Ronaldo es parte de cuatro emprendimientos: indumentaria, accesorios, ropa interior y fragancias. Su unión con Ursu 9, se vincula más a su propio ser. Tal cómo se especifica en la biografía esta agua tiene PH9 alcalina y funciona cómo un antioxidante hallado en uno de los sitios más maravillosos de España.

"Hoy estamos haciendo realidad uno de mis sueños de toda la vida: invertir y ofrecerte algo que bebe de la esencia misma de la vida y la salud y ha jugado un papel vital en la configuración de lo que soy hoy. Aquí está el agua alcalina y antioxidante de @ursu9_official", reza la descripción de uno de los posteos mega mágicos qué hicieron el cuenta oficial de el agua mineral allí se descata una imponente y paradísiaca cascada con su kugguna y qué está ubicado en la localidad de El Oso, provincia de Ávila en una zona de manantiales de España.

El recuerdo de un fanático

En medio del anuncio, un fan arabe de Cristiano Ronaldo trajo a cuentas un particular video qué se hizo viral del deportista corriendo una bebida para colocar un agua, en medio de una vieja conferencia de prensa.

"Ronaldo no es solo un jugador de fútbol, sino que es un modelo a seguir por promover productos que benefician a las personas, no promueve refrescos ni bebidas alcohólicas, y se niega a hacerlo, y no olvidemos su reacción a Coca-Cola", destacó el user @aziz7amad.

Chari.