Al juzgado: Gerard Piqué y Clara Chía apuntan contra un reconocido periodista

Luego de dos meses de que se diera a conocer la separación de Shakira y Gerard Piqué, el ex jugador del Barcelona fue capturado por las cámaras con Clara Chía Martí en un concierto de Dani Martin. Desde ese entonces, la pareja se convirtió en el centro de atención de la prensa y los reporteros españoles. Sin embargo, esto ha traído una serie de problemas tanto para las celebridades como para los medios. Recientemente se dio a conocer que el deportista y su novia demandaron a un popular periodista.

Al parecer, Gerard Piqué y Clara Chía denunciaron a Jordi Martin, un fotoperiodista colaborador de 'El Gordo y la Flaca' que ha seguido la vida de Shakira desde hace años. De acuerdo a las declaraciones, el paparazzi habría realizado una persecución mediática e incluso habría cruzado los límites de lo permitido, en los últimos meses. Por esto, el pasado miércoles se reunieron en un juzgado de la Ciutat de la Justícia de Barcelona. Cada una de las partes, se presentó junto con sus abogados.

Gerard Piqué y Clara Chía Martí se presentaron en el juzgado el día miércoles 7 de junio. Imagen de Grosby Group.

La demanda fue interpuesta el 10 de mayo, pero recién el 7 de junio se presentó el caso ante el juez. Piqué solicitó una orden de alejamiento para que Martin permanezca a 3000 metros de distancia de él y su pareja. Esto se debe a que Jordi les habría tomado unas fotos en una zona privada, en un estacionamiento cerca del trabajo de Gerard, en su empresa Kosmos. Sin embargo, el periodista lo negó y expresó que únicamente trabaja en espacios públicos.

Jordi Martin salió al aire en 'El gordo y la flaca' y habló sobre la situación. "Me sorprendieron muchísimo las estrictas medidas de seguridad: solicitaron protección especial para ellos. Hasta cuatro policías han puesto encima de mí para evitar el contacto físico con él", comentó el reportero y luego agregó que la pareja pidió no verlo. Asimismo, dio su opinión personal sobre Gerard Piqué: "No me soporta porque siempre he sido más próximo a Shakira".

El pasado miércoles, la Fiscalía ha opuesto al pedido de Piqué y Clara Chía con el argumento de que en este caso prevalece el derecho a la información. Martin se ha encargado de seguir a la pareja en contexto de su trabajo como reportero, cubriendo a una figura pública. Según la información de Europa Press, el ex jugador del Barça tuvo que retirar su orden de alejamiento, pero la de Clara Chía, que no se considera figura pública, se mantiene en vigencia. Sin embargo, Jordi Martin podría acercarse únicamente a 1.000 metros de distancia de ella.