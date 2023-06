Con la astrología podemos conocer cuáles son los signos que suelen exagerar las situaciones. Siempre es importante pensar bien lo que se dice, ya que las personas de estos signos tienden a resentirse mucho por los comentarios.

Ellos definitivamente aman el drama. Muchas veces un simple problema puede volverse un dolor de cabeza, pero ellos no lo hacen a propósito, simplemente es parte de su forma de ser. Lo recomendable no enfrentarlos, debido a que es muy posible que se inicie una discusión interminable. Estos son los signos del zodíaco que se destacan por ser exagerados.

Géminis: poseen muchas cualidades maravillosas pero - en la mayoría de los casos - tiene un gran defecto, su ego. Les encanta ser el centro de atención y para ello intentan lo que les ocurre. Apuestan por las grandes palabras, sentimientos y acciones. A los géminis les gusta considerarse lo mejor de lo mejor y lo peor que puede ocurrirles es no conseguir lo que desean.

Libra: sienten las emociones con tanta fuerza que a veces acaban abrumados por ellas. Pueden experimentar verdaderos estallidos emocionales, en los que su sensibilidad se pone a prueba. Su naturaleza sensible se caracteriza por los cambios de humor, pueden pasar de estar de muy buen humor a sumirse en una profunda tristeza y ahí es cuando surge su lado dramático.

Acuario: tienen un temperamento intenso que los rige y puede convertirse en un verdadero problema si no lo canalizan. Si tienen una opinión, no se la guardarán para sí mismos y cuando discutan mostrarán sus peores cualidades: la irascibilidad y el sarcasmo. Puede parecer que exageran a propósito, pero en realidad es algo que no pueden controlar.