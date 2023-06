El último e impactante video de Sol Pérez que se llevó todas las miradas

Muchos conocen a Sol Pérez como la "ex chica del clima". Es que su salto a la fama fue en Sportia de TyC Sports como presentadora del tiempo. "Fue un gran paso para que la gente me conozca, en ese momento era raro poner la televisión y que alguien te diga que lleves paraguas o si estaba lindo que prepares la pelopincho", reveló a DiarioShow.

"Nunca lo había pensado ni me lo había planteado dar el tiempo, incluso había hecho un casting anterior pero no había quedado", manifestó.

Y agregó: "Al segundo fui porque me gustaba la televisión y finalmente fue algo que me acercó mucho a la gente para que me conozca. Fue algo distinto, me acuerdo que Sportia era un noticiero deportivo que iba a la mañana y éramos tendencia en Twitter".

"Apenas terminé el colegio me puse a estudiar Derecho porque tenía claro que quería ser abogada. Sin embargo, siempre hacía castings para publicidades o programas, yo siempre estaba entre abogada y modelo. Hoy modelando no me siento tan cómoda como me pasa en mi trabajo, encontré lo que realmente me gusta hacer", reconoció Pérez.

En la actualidad, Sol trabaja como panelista en el ciclo que conduce Verónica Lozano en Telefe y mantiene un vínculo cercano con sus admiradores a través de Instagram. Allí diariamente comparte contenido y acapara toda la atención. Ahora, se llevó todas las miradas con su último e impactante video.

"Un poco de color", indicó y añadió: "Me gustaría tener el poder de cambiarme así de rápido, ¿a ustedes?". El video se llenó rápidamente de mensajes y 'me gusta'.