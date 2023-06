El polémico cruce entre Rauw Alejandro y un famoso cantante por Rosalía

El Primavera Sound Barcelona Madrid dejó varias joyitas para el mundo del espectáculo y de las redes. El mítico festival que se llevó a cabo en la famosa ciudad española desde el jueves 1 de junio hasta el domingo 4, tuvo a grandes artistas en el “line-up”. Pet Shop Boys, Kendrick Lamar, Depeche Mode, Skrillex y Rosalía fueron algunos de los encargados de cerrar las distintas fechas, dando shows inolvidables.

Sin dudas, uno de las presentaciones que impactó más a los presentes y a los propios artistas fue la de Rosalía. Pues, la cantante de 30 años interpretó con mucho talento vocal sus más obras más populares de sus álbumes “El Mal Querer”, “Motomami” y algunos recientes sencillos como “Beso”, en colaboración con Rauw Alejandro, y “LLYLM”. Todo, mientras desplegaba una increíble serie de coreografías enérgicas junto a su equipo de bailarines a lo largo del escenario.

ROSALÍA DIO UN SHOW DE UNA HORA EN EL FESTIVAL PRIMAVERA SOUND DE BARCELONA. FOTO: INSTAGRAM @ROSALIA.VT

Al verla, un reconocido “frontman” del rock quedó sorprendido ante tanto talento y no dudó en mencionarlo cuando se encontró en frente al micrófono. Fue nada más ni nada menos que Julian Casablancas, el vocalista de The Strokes que dio una presentación en el Primavera Sound con su segunda banda: The Voidz. Por supuesto, los fanáticos presentes no dudaron en filmar lo sucedido y, horas más tarde, cargarlo a las redes. De esta forma, los videos se hicieron virales y obtuvieron repercusiones.

"Rosalía... aparentemente está a punto de casarse ¡Felicitaciones!", comenzó a decir Casablancas arriba del escenario y siguió: "Mentira, solo estoy bromeando, es que me gusta generar rumores, soy bastante chismoso. Rosalía, sabes que quiero conocerte". Como si fuera poco, Julian profundizó al respecto: “Por su seguridad, ella tenía unos Stormtroopers caminando en forma de V atrás del escenario y honestamente, después de haber visto su show, puedo afirmar que es una REINA. Fue el mejor show que he visto, es la mejor artista de nuestro tiempo, realmente me dejó impresionado".

La respuesta de Rauw Alejandro a los dichos de Casablanca

El video de Julian Casablancas halagando el trabajo en escena de Rosalía se hizo viral y llegó, finalmente, al móvil de Rauw Alejandro, la pareja de la cantante desde hace más de tres años. Tras ello, el reggaetonero no dudó en responderle al británico “marcando territorio”. En un tweet, el artista boricua escribió: “Para muchos es una “Reina”, para mi es “La Reina”.