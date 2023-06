Daniela Aedo: "La industria musical está 100% dominada por hombres y ellos tienen Red Flags de por sí

Daniela Aedo desde muy chica se metió en el ambiente del espectáculo formando parte de aproximadamente 14 producciones audiovisuales hasta el 2018 cuándo ingresó al Berkley College y su vida cambió completamente dando por sabido qué lo qué quería hacer era abocarse de lleno a ser actriz, artista de la voz, la creación de una multifacética joven qué también se ha aferrado fuertemente a la música y su amor por sus seguidores a quienes considera ‘amigos de internet’.

Fuente: Imagen @danielaaedo

Marca su regreso a la música.

¿Cómo fue qué decidiste dedicarte a la actuación siendo qué te metiste en el camino artístico desde muy chica?

- No es una decisión qué tuve yo si no qué la vida la tomó por mí. Nunca fue algo qué soñé de pequeña… lo veía más cómo una forma de estar jugando. La actuación me acogió porque comencé a quedar en castings de comerciales, personajes. No fue algo qué decidí si no qué se dio y ya de más grande decidí seguir por ahí. Contó Daniela Aedo haciendo una pequeña pausa qué luego derivó en la mención sobre aquel rol qué eligió cómo una simple diversión y qué por circunstancias de la vida terminó marcando su destino.

Hay muchos chicos qué sueñan que sueñan con tener un lugar en el cine, teatro, televisión ¿Para vos te fue difícil llegar a hacerte conocida, te ha costado desde alguna parte de tu vida a nivel personal lo actoral?

- Creo que el tema de ser famoso es complicado para quién sea pensémoslo en un niño de cinco, seis años… son cosas qué hemos debatido mucho con mis compañeros de ‘Vivan los niños’ respecto de los distintos caminos de la fama, pero la verdad es qué de niña recuerdo haber estado muy protegida desde el lado de la fama porque en todo momento tuve mis espacios de siempre: Escuela, amigos, familia.

Fuente: Imagen / Archivo

Fuente: Imagen @nataliajuarez - IG.

El elenco infantil del 2002 y su reencuentro 14 años después.

Durante el reportaje y con una enorme sornisa, Daniela recordó con mucha alegría el cariño de la gente que lo sintió desde muy chica y el punto anecdótico qué mantiene intacto en su cabeza de un momento en el qué al detener una de las grabaciones de ‘Vivan los niños’ unos fans se acercaron a correr a todo el elenco y su inocencia de seguirle la corriente al ritmo de ‘Sí, corre más rápido’.

Fuente: Imagen - MDZ

Daniela Aedo le sonríe a su presente.

El click a largo plazo

En un repaso por su extensa carrera, Daniela también nos contó esa decisión más de grande en la qué con mucho más compromiso y sincerándose con ella misma, dio el gran paso de seguir en lo actoral dándose cuenta qué esa pasión qué nació desde un juego terminó en la construcción de una enorme artista habiendo estudiado y perfeccionándose en la escuela Berkley College en Estados Unidos cuándo tenía 19 años.

¿Cuándo te diste cuenta qué este era tu camino y qué querías perfeccionarte en el mundo artístico?

- Creo qué cuándo tomé la decisión de qué me iba a dedicar a la actuación fue de grande… yo hice actuación de niña y luego estudié música, regresé con mi proyecto y luego hice algunas cosas más. Pero esa decisión de ‘soy actriz’, la descubrí el año pasado con la maestría musical qué estaba haciendo en el Conservatorio de Actuación dónde estudié con Diego Del Río (productor de Las Brujas de Salem) y fue a partir de ahí qué me empezaron a dar a papeles buenos de doblaje, entonces ya llegó un momento en qué las actuaciones las disfrutaba más… los últimos años lo había sentido solo cómo un trabajo, no sentía tanta libertad de tomar decisiones, no sabía lo que hacía porque nunca lo había estudiado”, mencionó en medio de la nota en cuánto a su desempeño desde el 2018 cómo actriz de voz.

Contensión y un extenso proceso

En cuánto al apoyo ¿Tu familia siempre te acompañó en tu paso por el ambiente artístico o en algún momento quisieron qué te dedicaras a otra carrera u oficio?

- Nunca quisieron qué me dedicara a otra cosa y eso no venía desde un mal lugar, nadie te enseña y menos antes qué Internet. Yo de muy chica quise estudiar pero siempre pero en mi casa siempre se presentaba la cuestión de que yo ya actuaba y al final fue que terminé consiguiendo yo misma pero mis padres siempre me han apoyado en todo lo demás… opino qué todo el mundo le tiene qué enseñar a sus padres las razones por las qué hace las cosas.

¿Te fue fácil lograr insertarte en la actuación?

- En Carita de Ángel fue relativamente fácil porque era un casting, en doblaje fue de mucho tiempo porque pasé por muchos papeles chiquitos, secundarios… de Wallas (voces de fondo) y mi regreso a la actuación ha sido más productivo el camino del doblaje y de la música”, siguió Daniela tocando de comienzo la telenovela infantojuvenil exitosa de televisa y a su vez cómo se ha sentido en los diferentes procesos.

Fuente: Imagen - Archivo

Daniela debutando en la pantalla con tan solo cuatro años.

Mencionaste ‘Carita de Ángel’ ¿cómo llegaste a ese casting?

- No me acuerdo, lo que me cuentan es qué yo estaba en comerciales y luego salieron castings para Plaza Sésamo y estando allí cómo ya se grababan castings en Televisa entonces avisaron qué iba haber un casting para una novela con ese nombre y cuentan qué una de las reuniones por las qué me pusieron es qué era muy chiquita de edad y qué a pesar de eso hablaba muchísimo o sea qué hasta se me ocurrían muchas cosas y qué era muy chistosa… fue un proceso de pruebas por meses”, continuó Daniela contando cómo ha sido sus primeros pasos en uno de los grandes booms además de agregar qué se seleccionaron a varias niñas sin decir qué papel iba para cada una en las qué en cada etapa se sometían a diferentes juegos y actividades.

Su paso cómo solista

En plena presentación por su último sencillo ‘Red Flags’ y qué cómo primicia nos ha compartido qué también le hace honor al nombre qué lleva su primer disco independiente, también se le preguntó sobre la poderosa frase detrás qué seleccionó en esta nueva etapa trascendental a sus 28 años de edad.

Actualmente estás presentando el single qué salió hace muy poco y marca a tu gran regreso cómo esa niña soñadora y cantante solista que en un momento de su vida tuvo qué hacer un freno ya habiendo sacado años anteriores cuatro temas más: Cicatrizte, voy a ti, Invisibles y Tinta Negra. Ahora en el 2023 tomaste la importante decisión de volver a lo que más te gusta y tenes una canción qué se llama ‘Red Flags’ que ya de por sí es polémico por lo qué puede significar las ‘banderas rojas’ qué un poco hiciste un juego en estilo challenge para TikTok ¿Cuáles son tus red Flags partiendo desde tu infancia, hacia la adolescencia y si este ultimo tiempo haz tenido algunas?

- A veces soy muy dramática para todos lados sí estoy enojada me voy a enojar mucho, si estoy triste voy a llorar horrible y si estoy feliz estaría súper enérgica y uno todo ello aprende a trabajarlo de forma interna… la industria musical está 100% dominada por hombres y pues ellos tienen ‘Red Flags de por sí’… me ha tocado gente que no es que quiera trabajar conmigo si no qué tiraba la onda y después te enteras de las 3 o 4 chavas que ya lo hablaron y se termina sabiendo”, en cuánto al poderío masculino cosificando y hasta acosando a la mujer. Además agregó: “Sí detecté chavos que tenían alguna inseguridad y cuándo me veían cómo triunfar en la música y estar adelante cómo qué buscaban la manera de criticarmelo y hacerlo de menos.

El ego y la falta de empatía ¿Sufriste de ambos puntos?

- Sí y creo qué también puedo reconocer qué qué hubo momentos de mi carrera en dónde yo me sentí muy insegura y quizá no lo externaba pero sí el éxito de mi pareja o incluso de algún amigo si sentía qué eso qué me pasaba no estaba bien y ya después uno aprende que no hay sentimientos correctos o incorrectos qué más bien viene de las decisiones qué tomamos, cómo nos comportamos y qué hacemos con eso y qué todos tenemos un poco de todo.

Doblaje

Desde el 2017, Daniela comenzó a meterse de lleno en otra de sus facetas desconocidas aportando su voz a decenas de personajes con unos auriculares y la pantalla de guía.

¿Cómo fue meterte en un mundo completamente ajeno y diferente a lo qué venías haciendo en tus años anteriores?

- Era algo qué tenía muchas ganas de hacer y otra vez creo que ahí está el camino de la educación, primero le escribí a Ricardo Tejero para qué me diera una oportunidad previamente mandándole un demo (material de archivo) bastante amateur porque estaba chica, luego estudié música y posterior me metí en Facebook para hacer curso de doblaje y ahí vi que figuraba Walter Pesqueira con quién tomé dos clases de cursos, grabé mi demo y le volví a escribir a Ricardo Tejero diciéndole ‘ya estudié, estoy más chida escucha mi demo otra vez’ y allí logró ver mi disciplina, las ganas de mejorar y me dijo qué iba a tener qué empezar de cero por lo que me empezaron a hablar y comencé con voces adicionales, llamados cortos con otros actores para aprender de ellos”.



Fuente: Imagen @danielaaedoof

Daniela en Tiktok compartiendo el detrás de escena sobre sus personajes.

Protagonismo y un personaje en medio del éxito en taquilla

Daniela a su vez ahondó en las oportunidades más firmes qué ha tenido con el correr del tiempo y en importantes producciones en pantalla.

- A finales del año pasado tuve mis primeros protagónicos uno fue la serie ‘Hocus Pocus’ y ahora lo último qué salió fue el 4 de mayo de Visions y la Sirenita, soy una de las hermanas de Ariel.

Hablando de La Sirenita, la live action de la qué todos hablan por la protagonista, por las canciones, por la trama también ya qué te invita a algo diferente ¿Cómo fue componer a Malia, una de las hermana del film?

- Es una de las hermanas mayores así qué ya traía esa onda de una voz más madura, grave viendo a la actriz qué veía que tenía rasgos muy elegantes, delicados entonces dije qué iba a hacer una voz estilo ‘reina Máxima’ y qué por fortuna es algo qué se construye entre director y productor, Ricardo Tejedo. A quién también mencionó como uno de sus grandes maestros qué hasta el día de hoy la sigue hablando para llamados.



Súper familiarizada con el universo de Tiktok

Ademas de componer diversos personajes, Daniela muy atenta a sus fanáticos con quienes comparte un tierno día y vuelta y aquí también decidió contar más sobre su amor por las redes.

¿Cómo fue amoldarte a esa red social en un primer momento siendo qué es un espacio en el qué diferentes usuarios optan por desarrollar su talento y hacer qué otras más generacionales?

-No considero que me haya amoldado, TikTok es mi espacio seguro o sea yo no me amoldé a TikTok yo empecé a usar a TikTok cómo algo qué lo vi desde la maravilla entonces mi proceso lo quise hacer así porque empezar una red social desde cero y qué al principio no sabía qué hacer… hablar, bailar por lo qué empecé al revés… comencé a seguir las cosas qué a mí me gustaban en esa aplicación y a consumir TikTok… ser una consumidora responsable y escoger de qué me salieran cosas cool y qué yo podría ser y ahí fue cuándo me inspire y comencé a subir pedacitos de canciones con la letra cambiada.

Fuente: Imagen @danielaaedoof - Tiktok.

Daniela en Tiktok live.

No lo pensaste cómo una diversión si no a modo de ese canal para desarrollar lo qué sabes hacer

- Sí, mientras me divertía. Las cosas qué subo a TikTok no son las mismas que las qué subo a Instagram porque considero qué cada red social tiene su lineamiento.

Sos de las artistas qué más se acercan en TikTok live a sus seguidores ¿Cómo es ese momento en el qué creas todos los días diferentes contenidos: lecturas, pedido de canciones por parte de los fans, charlas profundas y el surgimiento de una bonita empatía con ellos.

- Me cae muy bien la gente, creo mucho en la humanidad y sobretodo tengo una comunidad muy positiva y de verdad son unas ganas muy genuinas de hablar con ellos.. al final no son fans, son personas con las qué estás hablando y es cómo tener amigos por internet, es una cosa muy bonita porque también se conocen, se hablan entre ellos y hasta se ponen de acuerdo para reproducir cada canción… se crea un ambiente muy positivo y creo qué viene del punto qué me encanta tocar en vivo o la adrenalina del teatro, de decir ‘estamos aquí’ y tengo como una lista qué anoto cosas y de repente anoto las ideas de lo que me pide el público.

Vas más al escuchar lo que quiere la gente y en base a eso vas haciendo tus anotaciones y vas organizándote en qué momento del día sacas lo qué te piden.

- Sí y también les hablo… esta idea de los audiolibros, de contarles libros en persona se me ocurrió porque tenía muchas ganas de leer, ya había pasado anteriormente que no me había sentado a leer un libro de corrido entonces voy a aprovechar para hacerlo divertido y así transmitirlo en Internet… leerlo se volvió mucho más divertido porque haces las voces.

Te metes en un terreno qué no es para cualquiera cómo es Twitch ¿Llegó al a par qué Tiktok?

- No, Twitch lo empecé en febrero, Tiktok tengo desde el 2020 generando mucho contenido cambia hasta la cantidad de seguidores en TikTok tengo más de 900 mil y Twitch pocos porque recién arranco.

¿Cómo fue adaptarte a semejante plataforma qué al principio no es sencillo y de mucho tecnisismo?

- Me costó mucho trabajo lo he hecho muy poco a poco y lento porque la tecnología me da ansiedad y por ejemplo la misma comunidad de Twitch podes poner moderadores y cómo qué ha sido muy divertido hacerlo en equipo y ponerme a leer al final del día sí está complicado pero me llevo la satisfacción de qué leímos un capítulo. Esto en base a qué es muy fanática de diversas obras literarias qué Daniela comparte con sus seguidores en redes además de algún qué otro cocinando y estando en compañía de quienes la siguen.

Me voy a meter en la profundidad... mencionaste el tema 'Ansiedad' qué en la sociedad sigue siendo un poco tabú y qué muchos artistas están trayendo a flote...

- Yo no sé porqué es tabú si todo el mundo tiene ansiedad, medio mundo lo tiene... la vida es super estresante.

Se dice mucho qué la ansiedad se cura con calma cómo suelen decir a veces y yendo por este lado ¿vos sufrís de ansiedad?

- En distintos momentos de mi vida he sufrido más o menos ansiedad definitivamente. Ahora es un momento dónde me siento muy agusto pero la ansiedad es algo qué es super natural en todas las personas, siempre se va a tener miedo. Antes de sacar 'Red Flags' estaba super estresada en qué iba a pensar la gente hasta manejar da ansiedad. Es algo qué no es qué se deba curar porque no es una enfermedad, es con lo qué uno aprende a vivir y todos tenemos más o menos niveles de ansiedad pero el qué dice qué no tiene... no es cierto.

¿Cómo controlas el bajar los niveles de ansiedad... buscas aferrarte a algo para sentirte mejor?



- Medito, lo creo realmente necesario, hidratarme lo suficiente, dormirme y levantarme a la misma hora , comer bien... pero yo soy una persona muy cientifica y yo como parte de mi carrera y mi profesion siempre he considerado indispensable la atención psicologica yo abiertamente siempre dije qué voy a terapia y probablemente siga yendo porque uno lleva tiempo en ordenar cómo va a llevar su vida... el aprender a manejar sus emociones y yo siempre invito a que lo hagan por lo menos una vez para que deje varias herramientas muy positivas a largo plazo. Obviamente qué esto viene desde el privilegio porque la terapia es cara, toma tiempo y hasta turnos de trabajo qué no se los permite pero sí alguien está viendo o leyendo creo qué es una buena oportunidad... es importante llevar el proceso de dónde viene esa ansiedad porque después intentas taparla con la respiracion y con meditación en el momento... pero sí ya vienes con 'esto viene por esto y esto' por lo menos a mí me ha funcionado.

¿Frenas para ver qué le está pasando a tu cuerpo?

- Exacto en qué partes lo siento, es algo muy científico en mí, no me gusta estar estresada, a nadie le gusta entonces soy mucho de parar y reflexionar desde la palabra y tratar de controlarlo con la mente. Siguiendo en la línea sobre la ansiedad a su vez, Daniela opinó qué no es una enemiga si no qué también sirve de protección en cuánto a proteger a los animales, la alerta de comenzar a correr frente al miedo y qué nos ayuda a ver las 'Red Flags' con anterioridad... "esa sensación qué te produce alguien o algo y del qué se tiene que aprender a vivir con y no algo qué se deba desechar porque también tiene su parte positiva".



¿Hace cuánto tiempo qué haces terapia... desde muy chica?

- No, lo probé primero con la carrera porque no podía con los niveles de ansiedad... ser estudiante universitario es de las cosas más estresantes qué me ha pasado en la vida y era una escuela muy demandante con horarios muy pesados.

Contó en exclusiva para MDZ respecto del momento en qué la aceptaron en la escuela de música de alto prestigio Berkley Collegue dónde trabajó diferentes disciplinas del arte: baile, canto, composición de sonido y producción musical.

- Llegas con cierto nivel y después en cuánto a experiencia y talento vas escalando hacia posiciones más altas, allí hay grandes músicos reconocidos a nivel mundial y en los servicios de la escuela también se contaba con la parte terapeútica en el qué ibas y podías programar tu reunión semanal.



La presión en competencia



No ha sido del todo sencillo para Daniela puesto qué en medio de su relato hace mención a presión al empujarse a algo distinto a sus 19 años y lejos de su familia.

- Fue de mucha presión lo difícil de las clases y por mucho qué fuera una universidad y qué haya mucho compañerismo no deja de ser una escuela de arte dónde hay mucha pelea de egos... muchas ganas de demostrar.

A su vez, la artista destaca qué en el momento qué la carrera le hizo pensar qué el estudio en el instituto era realmente necesario, visto qué este año cumple 2 años respecto de aquella decisión.



Hablemos del mundo estudiantil cómo fue adaptarte a aquella vida de la qué estabas más lejada al venir de otro ritmo de entrenamiento y qué de golpe buscaste la oportunidad de estar en una academia con chicos qué no conocías... ¿Cuáles fueron los principales sentimientos qué te pasaban por el cuerpo en esa vez qué cruzaste el Berkley College y pensaste en ese nuevo camino?

- Ansiedad... no podía ni creer qué me habían aceptado estaba completamente sorprendida de qué iba a estudiar música... yo estaba en shock. Aprendí hasta a andar con paz en la calle.

Se refirió en cuánto a dejar esa vida protectora en la qué sus padres la acompañaban hasta qué dio su gran paso.



- A los 19 años me di cuenta qué estaba viviendo sola en Estados Unidos entonces estuvo bien divertido.



¿Te costó adaptarte al principio?



- Creo qué fue una semana horrible... y luego ya estaba allá 'cómo pez en el agua' fue extremo el cambio pero cómo qué me fui a hacer todas las cosas qué tenía ganas de hacer.

Animandose a meterse en proyectos, clubs estudiantiles también cuenta con mucha felicidad qué logró hacer grandes amigos en su etapa de estudiante y lo más hermoso que es conectar con la comunidad latina. Hice más amigos en latinoamérica.



Nutrirse de la cultura en la música



Daniela a su vez mencionó qué durante su paso por el instituto fue conociendo más sobre diferentes generos musicales qué representan a algunos países.

- Además de aprender de jazz y música clásica yo me empapé muchísimo de ritmos argentinos cómo: milongas, chacareras... también de Colombia. Al momento de estudiar también estuvo con ecuatorianos, portoriqueños, uruguayos...



Mucho intercambio...



- Los latinos ya sabes cómo somos, todos nos sentamos juntos. Fue una cosa super chistosa y había también muchos mexicanos y yo siempre supe qué quería hacer música en español entonces llevé mi vida en Estados Unidos... una vez qué encontré el camino ya ahí me iba adaptando y fueron años increíbles.



Ahora volviendo al 2023 estás metiendote con mucha más energía a la música y con el estreno de Red Flags no podemos dejar de preguntar ¿Se viene tu primer disco?



- Sí, Red Flags es la siguiente canción de mi primer disco ese es el chiste con el qué quisr jugar... todas las canciones qué van a salir ahora forman parte de las qué entran... esto se mueve con sencilloa para también ir contando la historia de cada canción pero sí, justo esta encerrada qué me di y la recapitulación de mi carrera fue para qué poner una historia en cada capítulo pero al final todo es un disco conceptual sobre 'todas las veces qué me han traicionado lleno de dolor y sufrimiento'.



Tiene mucha vida personal, carga...

- Todo el animarme, regresar... dije 'bueno voy a contar las historias más verdaderas y lo qué me han afectado y lo voy a decir con todas las letras y sin verguenza alguna.

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan ¿vos crees cómo Shakira?

- Claro... obviamente a modo de team Shakira... Shakira es Shakira porque se dedica a escribir canciones sobre su vida y obviamente va a seguir haciendolo... a facturar.

Seguís diagramando la entrega de tu primer disco... masomenos para cuándo tenes pensado qué puede llegar a salir.

- En tres meses va a salir otro sencillo porque iremos de 'rola en rola'... poquito en poquito.

Otra canción...

- Sí, ya se cuál... las qué están por venir y ahí en mis diferentes redes sociales les voy a ir soltando estas sorpresitas.

Este disco es Daniela Aedo y en varios videos mencionaste qué tiene un sello muy personal sobre quién sos vos... entonces te quiero preguntar ¿Quién sos hoy y quién sentís qué fuiste antes y qué a su vez despertó algún cambio en vos?.

- Me siento más valiente qué antes... más auténtica, más honesta y mas yo... basicamente.

Nota a Daniela Aedo

Entrevista: Chari J.C

Gentileza de prensa: Fernanda Sánchez