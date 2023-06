El último video de Catherine Fulop que provocó una ola de mensajes: "Ven a mi casa"

Otra vez, Catherine Fulop captó toda la atención con un video que compartió en su cuenta de Instagram. La querida actriz venezolana-argentina cuenta con más de tres millones de seguidores que están pendientes de todo lo que enseña.

Catherine Fulop

Cathy es muy activa en la red y comparte los fabulosos looks que luce día a día, sus rutinas de entrenamiento, fotos con sus hijas y también, divertidos videos que generan risa en más de uno.

Ahora, subió un pequeño clip que provocó una ola de mensajes. "Y si, pa' verme fea ven a mi casa a la mañana.... ah! Y trae pan jajjajajajjajaa. Se te quiere", redactó junto a las imágenes.

Los comentarios en la publicación de Fulop no demoraron en aparecer y hubo de todo tipo. "Ya van varias veces que sube videos burlándose de mujeres una vez subió uno donde se burlaba de las mujeres que usaban pestañas postizas hay personas con cáncer que las usan porque se les caen las propias como figura pública no está bueno aunque no signifique nada y quizás ni me lea dejo de seguirla", escribió una usuaria.

Catherine Fulop

"No te conozco en persona... pero creo que tu con filtro o sin filtro eres hermosa", "Eres bella siempre. Qué filtro ni qué filtro, sos un bombón. Tengo tu edad y parezco tu mamá jajajaja", "El que puede puede y la que no critica", "Mi amoooor, amo demasiado ese vestido, estás tremendamente beia", redactaron otras internautas.