El increíble aspecto de Karol G en modo avatar de videojuegos

Karol G nunca para de trabajar en lo que ama, y hay pruebas de ello en cada una de las plataformas. La artista, conocida por lanzar música del género urbano, ha estado en boca de todos en las últimas semanas por varios hitos en su carrera. Es que, además de haber lanzado el exitoso álbum “Mañana Será Bonito”, tuvo la oportunidad de colaborar en otras producciones del mundo del entretenimiento.

Uno de los recientes hitos en la carrera de Karol G fue su inesperada, pero increíble, colaboración para el soundtrack de “Barbie”, el nuevo live action que protagoniza Margot Robbie y que ya es furor. A mediados de mayo, desde las cuentas oficiales de la nueva película de Greta Gerwig anunciaron que, el 21 de julio lanzarán “Barbie: The Album” y, como adelanto, sacaron a la luz el videoclip de “Dance The Night” de Dua Lipa y el audio “WATATI” de la colombiana y Aldo Ranks.

A días de su lanzamiento, la canción causó furor. Pero lo que revolucionó más la red fue el avatar de Karol para un reconocido videojuego. Con un posteo de Instagram, la cantante de 32 años anunció la llegada de su avatar a PUBG MOBILE, generando gran sensación entre sus seguidores. “Hey Besties !!! Por primera vez tengo una avatar en un videojuego que hasta tiene un paquete de voces que yo misma grabé @pubgmobile. Descárgalo para que puedas jugar”, escribió Karol G en la leyenda del posteo y concluyó: “Nos vemos en los battlegrounds”.

En el clip que Karol compartió se ve a su avatar con su icónica cabellera color roja, interactuar con los otros personajes del videojuego mientras sonaba “Besties”, canción de su último álbum de estudio. Al verla, sus 63 millones de seguidores quedaron impactados y aseguraron que se bajarían el juego sólo para jugar con ella.

KAROL G TIENE SU PROPIO AVATAR PARA EL VIDEOJUEGO "PUBG MOBILE". FOTO: CAPTURA INSTAGRAM @KAROLG

“QUIERO LA SKIN DE LA BICHOTAAA”; “Ufffff que increíble!!! Ahora una skin de fortnite y por Dios que me descargo ese juego nada más por jugar con ella”; “Ósea tú crees que voy a bajar un juego solo por ti? Psssss Ok ya lo bajo”; “Noooo Karol porque no hiciste contrato con forniteeee”; “Tengo la skin desde que salió y no me la quito para nada jajaja me encantó, lo único que no me salió fue el paquete de voz”; “Espectacular”; “Quiero tu avatar en call of duty”, decían algunos de los comentarios de Instagram.