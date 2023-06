Desde el patio de su casa, así luce Salma Hayek sin maquillaje

El 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha instalada por la Organización de las Naciones Unidas, en 1972, con el fin de recomendar una conducta responsable de las personas y empresas en la preservación y mejora del medio ambiente. En ese marco, algunas celebridades aprovecharon su poder de influencia para poder comunicar la importancia que tiene esta efeméride. Una de ellas, fue Salma Hayek, la actriz veracruzana que utiliza las redes sociales como una gran vía de comunicación.

“Este #DíaMundialDelMedioAmbiente me hace pensar más en las futuras generaciones y en todas las maravillosas criaturas que dependen de nuestras decisiones y me anima a hacer un mayor esfuerzo”, escribió Salma en la leyenda de un reciente posteo de Instagram, con motivo de expresar la importancia del cuidado ambiental. Pero el mensaje de concienciación no fue lo único que llamó la atención de los internautas. Fueron, realmente, las postales que Hayek compartió desde el patio de su casa, rodeada de sus animales, lo que sorprendió a sus 24 millones de seguidores.

SALMA HAYEK TIENE ALREDEDOR DE TREINTA MASCOTAS. FOTO: INSTAGRAM @SALMAHAYEK

En las fotografías, bien caseras, Salma mostró su belleza al natural, sin nada de maquillaje en su rostro. Asimismo, llevaba puesto una bata de color celeste, con la que relució un look más hogareño y relajado. Como si fuera poco, en las imágenes, la protagonista de “Frida” presumió a algunas de sus mascotas, entre ellas un pato, algunas alpacas y varios perritos.

LA ACTRIZ PENSÓ EN EL BIENESTAR DE SUS ANIMALES PARA EL DÍA DEL MEDIO AMBIENTE. FOTO: INSTAGRAM @SALMAHAYEK

En seguida, sus seguidores de Instagram hicieron los siguientes comentarios: “Tu perro me recuerda al mío”; Si no hubiese sido usted actriz creo que el ser veterinaria, zootécnica o ambientalista, hubieran sido buenas opciones. De dicha podemos tenerla como la gran actriz que es pero sobretodo por ser un ser humano sencillo y humilde, no hay nada más grande que eso”.

Otros comentarios que se pudieron leer en la red social de la camarita tenían que ver con el cuidado del medio ambiente. “Tal vez instando a otros artistas a volar aviones comerciales en lugar de aviones privados que también contribuyen a la huella de carbono. Todo por el planeta, ¿verdad?”; “Sería genial si TODOS realmente se preocuparan por el medio ambiente”; “Me preocupa que la Alpaca pueda escupir”; “Gracias por tu noble labor, eres admirable”; “Gracias por publicar esto”, se pudo leer debajo del posteo de Salma.