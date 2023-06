Los detalles que se conocen de la segunda temporada de 'The Last of Us'

La primera temporada de 'The Last of Us' salió a la luz el 15 de enero de este año y causó sensación porque cautivó a millones de personas alrededor del mundo. Si bien falta mucho tiempo, HBO Max ya confirmó que habrá una segunda parte, pero aun no se conoce la fecha de estreno. Pese a esto, una de las actrices protagonistas dio algunos indicios sobre el futuro de la historia.

'The Last of Us' es una serie de televisión estadounidense postapocalíptica protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Es thriller basado en el videojuego que lleva el mismo nombre, desarrollado por Naughty Dog. Al parecer, la llegada de la ficción fue un éxito rotundo porque la historia cautivó a muchísimas personas e incluso se mantuvo en tendencia durante varias semanas, a medida que se estrenaban los capítulos.

Bella Ramsey y Pedro Pascal en 'The Last of Us'. Imagen de HBO Max.

Recientemente, Bella Ramsey, que interpreta a Elle en la ficción de HBO Max, participó en una entrevista con Vanity Fair y habló sobre algunos detalles de la segunda temporada. Al parecer, la joven anticipó que las nuevas aventuras vienen con gusto a venganza. "Es más oscuro. Es realmente una historia sobre la venganza, y una continuación de la primera temporada sobre los peligros del amor incondicional", confirmó la actriz.

Bella Ramsey es una actriz británica de cine, televisión y teatro. Ha participado en 'Game of Thrones', en 'The Worst Witch' y en 'The Last of Us'. Foto de Getty Images.

Por otro lado, recordemos que el showrunner de la serie, Craig Mazin, habría insinuado que la segunda temporada se dividiría en dos partes, para poder abarcar detalladamente todos los sucesos necesarios que se dan en el segundo videojuego. Por el momento no hay fecha de estreno específica, ya que recién comienzan a grabar a fines de este año. Es probable que la segunda parte llegue a fines de 2024 o principios de 2025.

¿De qué trata 'The Last of Us'?

De acuerdo a la sinopsis oficial, la serie de HBO Max relata una historia emocionante y llena de aventuras. "Veinte años después de la destrucción de la civilización moderna a causa de un hongo -el cordyceps- que se adueña del cuerpo de los humanos, uno de los supervivientes, Joel, recibe el encargo de sacar a la joven Ellie de una opresiva zona de cuarentena. Juntos cruzan Estados Unidos ayudándose mutuamente para intentar sobrevivir...".