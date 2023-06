La película que está en Netflix y no puedes perderte si eres amante del terror

Si eres amante del terror, aquí te hablaremos acerca de una película que está en Netflix y no puedes perderte. El film está a cargo de Mike Flanagan y está escrito por por Flanagan y Jeff Howard. Tiene una duración de 99 minutos.

Ouija: El origen del mal es para mayores de 13 años y se estrenó en 2016. Hoy muchos la pueden disfrutar en el gigante del streaming, pero ¿de qué trata?

La sinopsis oficial de Netflix dice: "En California en los sesenta, la hija de una médium falsa intenta comunicarse con su padre a través de una güija. En lugar de eso, desata a un demonio".

En el reparto están: Elizabeth Reaser como Alice Zander, Annalise Basso como Paulina Zander, Lulu Wilson como Doris Zander, Henry Thomas como el padre Tom Hogan y Parker Mack como Michael Russell.

Ouija: El origen del mal

El director de este largometraje, también ha sido responsable de otros del mismo género como Gerald’s Game y la secuela de The Shining que protagoniza Ewan McGregor, Doctor Sleep. También, revolucionó el terror en la TV con sus series The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor y Midnight Mass.