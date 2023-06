Gabriela Spanic abrió su blusa y conquistó miles de corazones

Gabriela Spanic sorprendió a todos con su repentina salida de Top Chef VIP, el reality culinario de Telemundo que conduce Carmen Villalobos. "Por motivos personales no va a continuar en la competencia", informó el canal.

Gabriela Spanic

Por su parte, la protagonista de 'La Usurpadora' en las redes, señaló: "No me gustan las trampas, la hipocresía y los favoritismos y mucho menos que me digan que yo no sea capaz de aguantar, me siento más cuerda que nunca, soy una mujer fuerte".

Ahora, sus admiradores volvieron a consultarle sobre el tema. "Creo que no es el momento, cuando me digan las personas luz verde se aclarará la situación", expresó Spanic y detalló: "Lo único que puedo decir al respecto es que jamás me agarré a golpes con Laura (Zapata), yo a Laura la amo, la quiero, la respeto".

Gabriela Spanic, la protagonista de La Usurpadora

En su Instagram, Spanic no solo llama la atención por sus dichos, sino también por el material audiovisual que comparte. Ahora, conquistó miles de corazones con un pequeño video en el que se abrió la blusa.

"¡La libertad no consiste en cambiar de collar sino en dejar de ser perros! ¡Vivan y dejen vivir! Ahhh. ¡Los amo a tiempo! ¡Total!", redactó junto al clip.