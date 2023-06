Conoce qué pasó con Robert Maudsley, el verdadero Hannibal Lecter

Hannibal Lecter es un personaje muy pero muy famoso en las novelas de terror. Fue inventado por el escritor Thomas Harris a principios de la década de 1980, basado en las historias de Robert Maudsley, uno de los asesinos seriales más espeluznantes de la historia del Reino Unido.

El personaje fue tan popular que se escribió un libro, se realizó una serie de televisión y se produjeron cinco películas, incluyendo la icónica The silence of the lambs. En ese famoso film, dirigido por Jonathan Demme, fue Anthony Hopkins quien se puso en la piel de Robert Maudsley.

Anthony Hopkins, una de las representaciones más recordadas de Hannibal Lecter.

Este personaje tuvo una particularidad que justamente es la que le da el nombre. Luego de haber sido enjuiciado, confesó que había comido parte del cerebro de una de sus víctimas, por lo que se lo apodó "caníbal". De todos modos, las autopsias no determinaron ese acto, pero el apodo para la prensa ya había sido un hecho.

¿Qué pasó con el verdadero Hannibal Lecter?

Robert Maudsley ingresó a prisión luego de tener una vida muy difícil. En la infancia sufrió abusos y vejaciones por parte de su padre, por lo que se fue con sus hermanos a vivir a un orfanato religioso. Ya de adolescente, cayó en la adicción a las drogas y se prostituía para poder ganar dinero. Además, sufría de esquizofrenia.

En 1974 mató a uno de los clientes con el que iba a tener relaciones sexuales luego de que el hombre le mostrara fotos de niños de los que había abusado. Fue enviado a un centro psiquiátrico, donde torturó y asesinó a otro recluso que había sido condenado por abusar de menores. En 1977 quedó definitivamente en la prisión de Wakefield con condena perpetua.

Robert Maudsley, el verdadero Hannibal Lecter.

Luego de haber matado a tres personas en la cárcel, sumado al cliente que había asesinado cuando ejercía la prostitución, Robert Maudsley fue recluido en una celda de vidrio especial, construida específicamente para él, ubicada en el sótano de la prisión de Wakefield. No tiene contacto con otros presos y está las 24 horas fuertemente custodiado por agentes de seguridad.

A pesar de que en el 2000 el protagonista de la historia de Hannibal Lecter hizo una petición para que le permitan tomar una cápsula de cianuro y poder suicidarse, no se lo permitieron, por lo que con 69 años continúa vivo y encerrado en la cárcel.