Channing Tatum: de stripper a escritor de cuentos infantiles

Este año Channing Tatum se mantuvo en el centro de atención, ya que estrenó la película 'Magic Mike's Last Dance', donde interpreta al famoso stripper. Recientemente, el actor participó en el programa 'HOY con Hoda y Jenna' y habló sobre su otra faceta, porque también es escritor y hace poco lanzó su último libro 'The One and Only Sparkella', que se traduce como 'La única Sparkella'. Además, aprovechó para reflexionar sobre algunas cuestiones de su vida privada y el hecho de criar a su hija como padre soltero.

La celebridad lanzó a la venta su último libro de cuentos infantiles los primeros días de mayo. Por esta razón ha estado enfocado en hacer una gira promocional para hablar sobre el relato. En este sentido, durante una reciente entrevista contó que los libros lo ayudaron como padre, pues tiene a Everly de 10 años, la hija fruto de su ex matrimonio con la actriz Jenna Dewan.

Channing Tatum promocionando su nuevo cuento infantil. Imagen de Instagram.

Al parecer, cuando le preguntaron a Channing qué tipo de padre es, simplemente respondió "No tengo ni idea. No lo se. Solo estoy tratando de salir adelante. Creo que, como cualquier padre, solo estas tratando de no ensuciar a tus hijos. Pero sabes que lo vas a hacer". Asimismo, el actor comentó que cuando se enteró que iba a ser padre, pensó que probablemente sería de los que se mete en problemas. Sin embargo, con el paso del tiempo se dio cuenta que tenía que establecer límites.

"Extrañamente, los niños, aunque no quieran límites, si quieren límites. Su ansiedad y su nivel de estrés disminuye cuando simplemente entiende las reglas. Y ni siquiera son sus reglas, las llamamos reglas de la casa", comentó Tatum y luego dio una breve explicación sobre cuáles son las reglas de su casa. Estas incluyen recoger la ropa, cepillarse los dientes, llevar los platos al fregadero y otro tipo de cosas simples.

Tatum y Dewan anunciaron su separación en abril de 2018, para ese entonces el intérprete comenzó a trabajar en los libros infantiles. De acuerdo a las declaraciones del actor, nunca estuvo en su planes ser padre soltero, es algo que sucedió inesperadamente, así que en aquél momento estaba muy nervioso. "Estaba como buscando en YouTube cómo trenzar su cabello. No quería ser el padre que la llevaría a la escuela como si acabara de dormir en la calle. Así que sí, esta serie de libros surgió de ahí. Realmente fui yo descubriendo cómo hablarle a una niña", reveló el actor.