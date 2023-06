Toma asiento antes de ver cómo luce la bella actriz que confunden con Margot Robbie

Margot Robbie está con todos los preparativos para el estreno de su película Barbie, en la que hará el papel de la protagonista y trabajará junto a Ryan Gosling bajo la dirección de Greta Gerwig.

Será otro de sus papeles trascendentales, luego de haber personificado a Harley Quinn en varios filmes del universo de DC y de haber actuado en largometrajes como El lobo de Wall Street, Once upon a time in Hollywood y I, Tonya.

A pesar de ser reconocida por todos en Hollywood, muchas veces se la ha confundido a la australiana con otra actriz que es también muy exitosa.

Margot Robbie y Jaime Pressly, sin duda dos de las actrices más parecidas entre sí de Hollywood.

La actriz que es igual a Margot Robbie

La artista de Hollywood que tiene un parecido increíble a la intérprete de Barbie es Jaime Pressly. Es una artista que se hizo conocida por películas como Torque y Not another Teen movie, y por la serie Me llamo Earl, en la que personificó a Joy Turner y gracias a la cual ganó un premio Emmy.

Jaime Pressly, quien entre 2014 y 2021 trabajó en la serie Mom interpretando a Jill Kendall, fue confundida un centenar de veces con Margot Robbie ya que su parecido es realmente muy grande. A pesar de que se llevan 13 años de diferencia, debido a que Pressly tiene 45 años y Robbie 32, los rasgos faciales son muy similares.

Además de las producciones mencionadas, Jamie Pressly estuvo también en otras series de televisión y películas, como 100 girls, La mejor actriz, Joe Dirt, Tom Cats y I hate my teenage daughter. Comenzó su carrera siendo protagonista en el filme Poison Ivy: The New Seduction en 1997, cuando tenía 20 años.

Jaime Pressly, una actriz con un notable historial actoral en Hollywood.

Otras actrices que iban a personificar a Barbie además de Margot Robbie

El largometraje de la famosa muñeca se estrenará el 21 de julio con Margot Robbie como gran protagonista. A pesar de eso, se barajaron otras artistas para actuar de Barbie, aunque Jaime Pressly no estaba en esa lista.

Quienes sí estaban entre las opciones eran Amy Schumer, Anne Hathaway y Gal Gadot. Schumer fue descartada porque los productores no querían "hacerlo como ella quería", mientras que la israelí tenía la agenda demasiado apretada para hacer este proyecto.