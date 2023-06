¿Se equivocaron de papel? Estos son los actores que audicionaron para un papel, pero acabaron en uno distinto

Hay actores y actrices que pasaron a la historia por haber rechazado papeles de personajes que luego se volvieron icónicos. También hay casos de artistas que hicieron una audición para un rol determinado y que al final terminaron siendo seleccionados para otros. Heath Ledger, por ejemplo, podría no haber sido El Guasón, y Courteney Cox podría haber dado vida a Rachel Green.

Heath Ledger, Courteney Cox y más: 5 actores y actrices que audicionaron para el papel equivocado

1. Heath Ledger (Batman)

Con su versión de El Guasón en Batman: El caballero de la noche, Heath Ledger logró acaso la mayor interpretación de su carrera y gracias a la misma ganó el Premio Oscar a Mejor Actor, el cual se le fue otorgado de forma póstuma.

Sin embargo, el actor australiano fallecido en 2008 podría haber tenido otro destino en la saga dirigida por Christopher Nolan. Es que, de cara a Batman Inicia, se presentó al casting buscando el papel principal, pero no pudo ante la presencia de Christian Bale.

2. Courteney Cox (Friends)

Resulta difícil imaginar a Monica Geller interpretada por otra persona que no sea Courteney Cox, y ni hablar de Rachel Green en la piel de Jennifer Aniston.

Pero así podría haber sido, porque Courteney en un principio había sido seleccionada para el rol de Rachel. No obstante, la propia actriz hizo saber que se sentía más identificada con el personaje de la hermana de Ross y el ajuste de casting se realizó poco antes de que comenzara el rodaje de Friends.

3. Rainn Wilson (The Office)

Otra de las series más populares de las últimas décadas es The Office en su versión estadounidense. Rainn Wilson pasó a la posteridad gracias a su trabajo como Dwight Schrute, aunque esto no es precisamente lo que tenía en mente.

El reconocido actor se presentó a la audición con la idea de quedarse con el papel de Michael Scott, el jefe de la papelera. El resto es historia conocida: el mismo fue para Steve Carell y ambos se consagraron con sus interpretaciones.

4. Lindsay Lohan (Chicas Pesadas)

El caso de Lindsay Lohan es un tanto particular, ya que su intención para Chicas Pesadas era darle vida al personaje de Regina George, pero los encargados del casting decidieron que era la actriz ideal para el protagónico.

Algo similar ocurrió con Amanda Seyfried: también quería darle vida al personaje que finalmente recayó en Rachel McAdams. Sin embargo, su destino era el de Karen Smith, la chica que tenía la capacidad de pronosticar la lluvia de una forma particular. Al principio, Rainn Wilson no tenía en mente quedarse con el papel de Dwight en The Office.

5. James Franco (Spider-Man)

James Franco podría formar parte de la lista que hoy en día integran Andrew Garfield y Tom Holland. También podría haber participado de Spider-Man: sin camino a casa, la película que reunió a los distintos actores que dieron vida al superhéroe arácnido en los últimos años.

Es que, para el inicio de la saga dirigida por Sam Reimi, Franco consideró que podía ponerse en la piel de Peter Parker. Pero los encargados de la película creyeron que no, que este rol era para Tobey Maguire y que él en realidad quedaría mejor en el papel de Harry Osborn.

Eso sí, James llegó tan lejos en las audiciones que hasta llegó a hacer una prueba de pantalla como el propio Spider-Man.