¡Por fin lo hizo! Jennifer Lopez publicó un video a cara lavada

Jennifer Lopez es conocida por su trabajo en la industria de la música y la actuación, pero en el último tiempo ha desarrollado su carrera en el ámbito de los negocios. Hace unos días atrás, JLo se animó a publicar un video a cara lavada así que sorprendió a todos sus seguidores y fanáticos de internet. Al parecer, la intérprete quiso compartir algunas curiosidades de sus nuevos productos de belleza, su línea para el cuidado de la piel.

A lo largo de su carrera, la diva del Bronx se ha dedicado al baile, la música, el cine y la moda. La actriz ha participado en diversas películas de renombre entre las que se destacan 'The Wedding Planner' junto a Matthew McConaughey, 'Shall We Dance' con Richard Gere y Susan Sarandon, y 'The Mother', uno de sus éxitos más recientes de Netflix. Sin embargo, la celebridad también es conocida por su trabajo en la industria de la belleza, de hecho tiene su propia línea de productos.

Lopez es la fundadora de 'JLo Beauty', una marca que comercializa diversos productos para el cuidado de la piel. Entre estos podemos encontrar cremas hidratantes, sueros, mascarillas faciales y otras cuestiones. Principalmente, es una empresa que tiene como objetivo promover una piel saludable y radiante. Por esto en muchas oportunidades la actriz se pone la marca al hombro y demuestra los resultados que tienen sus productos.

Jennifer Lopez es la fundadora de JLO Beauty. Imagen de Instagram @jlo

En este caso, hace unos días atrás Jennifer publicó un video en Instagram sin ningún tipo de maquillaje y se grabó en los minutos previos a hacer su rutina diaria para el cuidado del rostro. Al parecer, en la publicación, la diva del Bronx quería mostrar los nuevos ingresos de la marca. Según comentó en el video, 'JLo Beauty' ahora tiene disponibles varios productos en tamaño pequeño, pues los empaques son más fáciles de transportar. Obviamente, la actriz hizo un paneo general para enseñar los productos y lo comentó con el público emocionada.